"Un concert important pour la reprise en septembre" : le Chœur et la Maîtrise de Radio France reviennent sur scène pour le 14-Juillet

Le concert se déroule mardi sans public, sur le Champ de Mars, à Paris. Il s'agit d'un retour sur scène après quatre mois d’arrêt pour les deux formations musicales.

Le traditionnel concert du 14-Juillet, sur le Champ de Mars, à Paris, à deux pas de la Tour Eiffel, se tient mardi soir à 21 heures. Un concert exceptionnellement sans public, en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Comme chaque année, plusieurs formations musicales de Radio France y participent. Sur scène, 65 musiciens de l’Orchestre national de France et 48 chanteurs du Chœur de Radio France, soit un peu plus de 50% de l’effectif habituel. Pour respecter les règles de distanciation, le chœur ne peut pas être au complet.

Il faut désormais 1,5 mètre entre chaque chanteur sur un même rang et deux mètres entre chaque rang. Des règles de protection indispensables, car dans les formations chorales, le risque est réel. "Ce qui fait que l’on projette le son en particulier, que l’on postillonne et envoie des aérosols, ce sont les consonnes, explique la soprano Laurence Margely. Si l’on chantait en vocalise sur des voyelles, il y aurait moins de risque mais dès qu’on articule un texte, évidemment on projette. Donc, ça peut être un biais contaminant, c’est une réalité."

S'adapter aux règles de distanciation

Une réalité qui inquiète et qui bouleverse les repères habituels des chanteurs. Avec la distance, ils ne s’entendent pas de la même façon et l’harmonisation des voix est plus difficile. "On a eu des soucis car on n’arrivait pas à s’entendre, indique Solène, qui fait partie de la Maîtrise de Radio France. On apprend à s’écouter les uns avec les autres mais là, c’est un peu plus difficile car on est plus espacés, mais on va s’adapter."

Pour ce concert, la Maîtrise, elle aussi, ne peut pas être au complet : 19 jeunes chanteurs sur 55 sont présents. Cela change beaucoup de choses, selon Sofi Jeannin, la directrice musicale de la Maîtrise de Radio France. "Il va falloir que chaque individu donne tout son potentiel. Avec les distances, on ne peut pas entendre ce qui se passe autour, on a l’impression un peu de chanter seul, on devient aussi très visible."

Nos élèves, qui ont l’impression de se sentir renforcés grâce aux camarades qui les entourent, doivent maintenant oser prendre la place tout seul.Sofi Jeannin, la directrice musicale de la Maîtrise de Radio Franceà franceinfo

Le concert de mardi soir est en tout cas un véritable test pour les formations chorales de Radio France, dans le contexte actuel. "La manière dont se passe ce concert au niveau sanitaire et artistique va être importante pour la reprise en septembre, explique Laurence Margely, la soprano. Si parmi nous il n’y a pas de contamination et que personne ne tombe malade, on pourra dire que cela a été tout à fait positif et envisager de poursuivre." Poursuivre, c’est le souhait de tous et surtout pouvoir se retrouver au complet pour chanter comme avant.