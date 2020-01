Toulouse : un nouvel orchestre pour initier les enfants à la musique

À l'intérieur d'un étui, un cadeau précieux. Pour la première fois une centaine d'enfants issus des quartiers prioritaires de Toulouse en Haute-Garonne ou de zones rurales, se familiarisent avec un instrument de musique qu'ils ont choisi.Chaque enfant peut désormais rentrer chez lui avec son instrument qu'il gardera pendant trois ans.

3 heures de cours par semaine

Pour Mathis, c'est une fierté qu'il s'empresse de montrer à sa famille. Des premières notes de violon hésitantes, mais qui impressionnent les parents et les sœurs du garçon. Comme tous les autres enfants de ce nouvel orchestre, Mathis aura le droit à 3 heures de cours par semaine en plus des répétitions générales mensuelles. Encadrés par un chef d'orchestre, les enfants découvrent l'univers de la musique classique. Encore quelques mois de préparation, et le jeune orchestre donnera son premier concert le 7 juin prochain.