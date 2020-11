Philharmonie de Paris et Queens Of The Stone Age : deux hommages en musique aux victimes des attentats du 13 novembre

Un concert acoustique du groupe métal Queens Of The Stone Age et une oeuvre originale jouée par l'Orchestre de chambre de Paris seront diffusées en ligne le vendredi 13 novembre 2020 en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015.

Des concerts de l'Orchestre de chambre de Paris et du groupe de metal Queens Of The Stone Age seront diffusés en ligne vendredi 13 novembre, en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan et dans Paris.

Queens Of The Stone Age souhaite encourager ses fans - et les autres - à faire une donation à deux associations caritatives (The Nick Alexander Memorial Trust, du nom d'une des victimes du Bataclan, qui procure des équipements musicaux à des milieux défavorisés au Royaume-Uni, et Life for Paris, qui vient en aide aux victimes des attaques - Bataclan, terrasses, Stade de France - et à leurs familles pour tenter de se reconstruire).

Le groupe diffusera ce vendredi à 18h00 (en France, 9h00 à Los Angeles, 17h00 à Londres) sur sa chaîne Youtube un concert acoustique jusqu'ici inédit, enregistré en Tasmanie lors de leur dernière tournée mondiale en 2018.

Le leader de Queens Of The Stone Age, Josh Homme, est un ami proche de celui des Eagles of death metal, le groupe qui jouait au Bataclan le 13 novembre 2015.

"Notre show en Tasmanie, à l'origine, était destiné à réunir des fonds pour un hôpital pour enfants de Hobart (Tasmanie), et nous sommes heureux qu'il ait une seconde chance de faire le bien. 2020 est vraiment une année 'foirée' et les gens dans le besoin, ont encore plus besoin de vous. Si vous pouvez donner, faites-le", commente Josh Homme dans un communiqué.

Création d'une oeuvre musicale originale

Le projet autour de l'Orchestre de chambre de Paris - qui jouera une création originale, Il fait novembre en mon âme du compositeur et poète franco-libanais Bechara El-Khoury, ainsi que la symphonie Paris de Mozart - est née de la sollicitation des parents d'une des victimes du Bataclan.

"Après la disparition tragique de son fils, une mère s'est adressée à la Fondation de France (partenaire de l'événement) dont elle connaissait l'action Nouveaux commanditaires. La commande d'une oeuvre musicale s'est progressivement imposée", explique dans un communiqué Bruno Messina, directeur du festival Berlioz, qui a fait le lien entre toutes les composantes.

"Dès la première rencontre, mon rôle de médiateur au sein des Nouveaux commanditaires a consisté à accompagner les parents vers la réalisation de ce souhait : une oeuvre d'art pour la mémoire", poursuit-il.

Ce vendredi, concert @orchambreparis @PBleuse et Isabelle Druet en vidéo. 5 ans après les attentats du 13 novembre 2015, création de Bechara El-Khoury - Il fait novembre en mon âme - commandée par des parents en mémoire de Stéphane, décédé au Bataclan. https://t.co/j5wpPguaii pic.twitter.com/71hcNZxAYg — Philharmonie de Paris (@philharmonie) November 9, 2020

Enregistrée sans public en début de semaine, confinement oblige, et captée par France Musique depuis la Philharmonie de Paris, la prestation sera diffusée ce vendredi 13 novembre à 20h30 dans le cadre des commémorations de la Ville de Paris, sur le site et l'application Philharmonie Live et Arte Concert. Ce projet est également soutenu par la Sacem (société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique).