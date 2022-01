Les derniers secrets d'Ennio Morricone dévoilés dans le volume 2 de l’anthologie de ses musiques de films

(ITALFOTO - LOOK / LOOK PRESS / MAXPPP)

Quand on pense musiques de films, le premier nom qui vient instantanément à l’esprit est Ennio Morricone. Le compositeur italien décédé en juillet 2020 a écrit parmi les plus belles bandes originales cinématographiques. De ses partitions iconiques de westerns - avec entre autres son ami d’enfance Sergio Leone - aux envolées classiques et romantiques illustrant de grandes épopées lyriques, en passant par des comédies plus légères et même d’obscures séries B, le "maestro Morricone" a signé plus de 500 musiques pour le cinéma et la télévision.

Une œuvre monumentale que la collection Écoutez le cinéma ! tente de compiler et synthétiser à travers le projet discographique le plus ambitieux jamais consacré à Ennio Morricone.

Un deuxième volume avec raretés et inédits

Après un premier coffret de 18 CD sorti en 2019, voici le second volume, conçu sur le même principe : une sélection répartie en 14 CD thématiques (western, cinéma français, récits de guerre, comédie, cinéma américain, séries télévisées, etc.).

Paru le 7 janvier 2022, Ennio Morricone - Musiques de films 1964-2015 Volume II offre un éventail varié de toute la palette du compositeur : des classiques (Mon nom est personne, La Cage aux folles, Les Moissons du ciel), des raretés (la BO du téléfilm Le Pourpre et le noir, jamais publiée en CD), des inédits absolus (le générique version film du Clan des Siciliens), de nombreuses bandes originales jamais rééditées (Dans la ligne de mire, Hamlet, U Turn).

L'intérieur du coffret (Universal)

Et enfin un CD complet autour de chansons et reprises (Kyle Eastwood, Demis Roussos, Andrea Bocelli), incluant une relecture originale d'Il était une fois la révolution par Chassol et de Love affair par Christian Gaubert.

Une préface signée Clint Eastwood

Pour parfaire le tout, Clint Eastwood a rédigé la préface du coffret. Qui d’autre que l’"Homme sans nom" de la Trilogie du dollar pouvait mieux évoquer Ennio Morricone, le musicien qui a accompagné nombre de ses chevauchées et duels restés mythiques dans l’histoire du cinéma ?

L’acteur-réalisateur résume le talent du compositeur en quelques mots : "L’image et la musique fonctionnent si bien ensemble que, quand vous voyez l’une, vous entendez l’autre et vice versa."

La vraie beauté de la musique d’Ennio tient dans l’œil du spectateur. Clint Eastwood à propos d'Ennio Morricone

Dans cette préface, Clint Eastwood se remémore les bons moments passés avec Morricone, ainsi que le fait de l’avoir accueilli sur scène pour son Oscar d’honneur. Et le cowboy taciturne confie : "nous n’avons pas partagé autant de temps que je l’aurais voulu… mais ce que j’ai gardé de nos conversations, c’est qu’il était vraiment un homme bon et intelligent."

Morricone vu par les réalisateurs

Le livret offre l’occasion à John Boorman, Oliver Stone, Philippe Labro et Francis Girod de raconter également leur relation avec Morricone, à travers des entretiens recueillis par Stéphane Lerouge, concepteur de la collection Écoutez le cinéma !

De son vivant déjà, nous pressentions l’empreinte qu’il laisserait dans l’Histoire du cinéma avec un grand H Philippe Labro à propos d'Ennio Morricone

Ce compositeur majeur dont on ne cesse encore aujourd’hui de (re)découvrir toute la richesse musicale et l’inventivité artistique s'est toujours distingué par sa façon novatrice à l’époque de mêler orchestres classiques et instruments issus de la culture pop et rock. Mais aussi par ses bruitages et autres gimmicks immédiatement reconnaissables.

Ce nouveau coffret permet d’en apprécier les références incontournables et dans le même temps de découvrir des œuvres inédites. En 2022, Ennio Morricone reste encore et toujours indubitablement moderne.

Ennio Morricone Musique de films 1964-2015 Volume II (Universal)

