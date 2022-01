Le violoncelliste Gautier Capuçon lance sa propre fondation pour aider les jeunes musiciens d'excellence

La transmission et le soutien aux jeunes musiciens de talent est une seconde nature chez le célèbre violoncelliste français Gautier Capuçon. En temps de pandémie, qui touche le milieu de plein fouet, cette mission est devenue chez lui une obsession.



Au point qu'il vient d’annoncer lundi 3 janvier la création d’une fondation à son nom. Son objectif ? "Accompagner la vocation musicale de jeunes artistes d’exception en France et à l’étranger lors de leurs études et les soutenir dans les premiers pas de leur carrière", comme il l'a écrit sur Twitter.

Aider les jeunes talents en difficulté

Retenus pour leur excellence et leur engagement, les jeunes artistes sélectionnés pourront bénéficier d’une bourse d’études, enregistrer un disque chez Warner Classics et être programmés en première partie de musiciens de renom. Le premier appel à candidature sera mis en ligne au printemps sur le site de la fondation, abritée par la Fondation de France. Pourront postuler des musiciens, violonistes, altistes, violoncellistes et pianistes, âgés de 18 à 25 ans, issus d’un Conservatoire national supérieur de musique ou titulaires d’un prix de conservatoire.



En temps normal, il est déjà difficile de trouver de premiers engagements à la sortie du conservatoire. Or la pandémie a amplifié le phénomène, se désole Gautier Capuçon dans un entretien publié lundi dans Le Parisien (réservé aux abonnés). "Le peu de concerts que ces jeunes avaient trouvé ont été annulés, comme tous les autres. Maintenant, il y a embouteillage au niveau des salles et les organisateurs jouent la sécurité", déplore le violoncelliste star. "Les concerts vont en priorité à des artistes confirmés, qui vont sans doute remplir un peu plus une salle qu'un jeune, même très talentueux, qui n'est pas connu. On ne leur donne pas leur chance. C'est extrêmement injuste."

Gautier Capuçon se démène depuis des années dans le même sens

Le but qu'il s'est fixé avec sa fondation n'est pas surprenant : il prolonge son engagement de longue date dans l'accompagnement des jeunes artistes. Gautier Capuçon, qui fait partie depuis 2014 du jury de l’émission Prodiges sur France 2, a créé et anime depuis sept ans des masterclass à la Fondation Louis Vuitton (quatre de ces séances longues de trois ou quatre jours sont prévues cette année jusqu’en juin 2022).

Baptisées Classes d’Excellence de Violoncelle, elles proposent de coacher chaque année six jeunes violoncellistes de talent venant du monde entier, sélectionnés sur audition. Gautier Capuçon en personne vient les conseiller dans leur pratique musicale, mais il demande aussi à des intervenants de les guider plus largement dans leur carrière (s’organiser en tournée, relations avec la presse, gestion du stress etc).

Trouver les financements

Parallèlement, le violoncelliste a développé une idée originale avec Un été en France, une tournée estivale gratuite dans les petites villes et les villages où l'accès à la culture est plus difficile : comme dans le rock ou la pop, il fait depuis l'été dernier jouer de jeunes artistes en première partie de ses concerts afin de les présenter au public et aux professionnels. Alors que la troisième édition de cette tournée est prévue pour l'été 2022, cette idée de première partie figure aussi en bonne place dans le programme de sa fondation car il s'est aperçu, dit-il, "que c'était une opportunité extraordinaire pour eux".



Sa fondation ne dispose encore que d’un budget réduit, avoue-t-il dans Le Parisien. Mais il va aller chercher les financements lui-même, le mors aux dents. "Il va falloir que j’aille au charbon. J’ai envie de me battre pour ces jeunes. Je crois vraiment au projet. Ce sera ma mission d’aller chercher du financement, du mécénat." On lui tire notre chapeau.