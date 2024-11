Le Suisse Philippe Jordan dirigera l'Orchestre national de France à partir de 2027

Le Suisse Philippe Jordan, directeur musical de l'Opéra de Vienne, a été nommé directeur musical de l'Orchestre National de France (ONF) à compter du 1er septembre 2027, a annoncé Radio France jeudi 21 novembre. Jordan, 50 ans, connu pour son travail à l'Opéra national de Paris et à l'Orchestre symphonique de Vienne, succèdera pour cinq saisons à Cristian Măcelaru, qui a dirigé l'orchestre pendant sept saisons, et restera en poste jusqu'à l'été 2027.

Après douze années passées à l'Opéra national de Paris (2009-2021), Philippe Jordan se réjouit de retrouver la France. "Cette nouvelle association est comme un retour à la maison. Après mes années passées à l'Opéra de Vienne et avant cela, à la tête de l'Orchestre symphonique de Vienne, je rentre. Les conditions ne pourraient pas être meilleures, car Paris est devenue pour moi une seconde patrie." Après de longues années passées dans les grandes maisons d'opéra, Jordan souhaite se concentrer sur la musique symphonique. "La personnalité musicale du Maestro Philippe Jordan associée au National nous offre la promesse de faire rayonner la musique française et le grand répertoire de la manière la plus large", estime Sibyle Veil, présidente-directrice générale de Radio France. Jordan souhaite faire de l'ONF un ambassadeur de l'excellence musicale française, en touchant un public plus large en France et à l'international.

Lors de son tout premier concert à la tête de l’ONF le 6 octobre 2022 à l’Auditorium de Radio France, Philippe Jordan avait proposé un programme viennois avec la suite du Chevalier à la rose de Richard Strauss et le Concerto pour violon de Johannes Brahms avec Frank Peter Zimmermann. Il était revenu la saison suivante en octobre 2023 pour un programme consacré à Debussy, Chausson, Mendelssohn et Britten. Jeudi 21 novembre 2024, Philippe Jordan dirige l’ONF à l’Auditorium de Radio France dans un programme qui mêle les Offrandes oubliées de Messiaen et la Symphonie n°7 de Bruckner.

Formation de Radio France, aux côtés de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, du Chœur et de la Maîtrise de Radio France au sein du groupe de radios publiques, l’ONF collabore étroitement avec les antennes de Radio France – et particulièrement France Musique. Il compte parmi les grands orchestres symphoniques en France, avec notamment l'Orchestre de Paris, rattaché à la Philharmonie, et l'Orchestre de l'Opéra de Paris.