Le concours Chopin attire de plus en plus de pianistes asiatiques

Plus de 500 jeunes pianistes (un record) ont envoyé leur candidature au 18e concours international de piano Chopin et près de la moitié viennent d'Asie, a-t-on appris jeudi auprès des organisateurs polonais.

Plus de cent Chinois (ce chiffre comprend également des candidats de Hong Kong et de Taïwan) forment le contingent le plus important à vouloir participer à cet événement majeur de la vie musicale mondiale en 2020, a indiqué à l'AFP l'Institut national Frédéric Chopin de Varsovie.

SEONG JIN CHO Quelque 90 Japonais et une soixantaine de Polonais se sont également présentés à ce concours, réservé aux pianistes âgés de 16 à 30 ans. Après la victoire, lors de l'édition précédente en 2015, du Sud-Coréen de 21 ans Seong-Jin Cho, 35 compatriotes de ce dernier ont envoyé leur dossier.

53 pays représentés

Parmi les 53 pays représentés sur la liste des participants potentiels, les groupes les plus fournis, après les Asiatiques et les Polonais, sont les Américains, les Canadiens, les Russes et les Italiens. Les Français seront une quinzaine. Des Asiatiques sont présents également parmi les membres du jury, tels le Vietnamien vivant à Montréal Dang Thai Son, la Chinoise Sa Chen et la Franco-Japonaise Akiko Ebi. Une commission doit maintenant choisir d'ici le 9 mars environ un tiers des candidats (soit 160 pianistes) qui seront admis à l'épreuve éliminatoire, du 17 au 28 avril à Varsovie. Celle-ci permettra de sélectionner les 80 participants au concours proprement dit qui se déroulera du 2 au 21 octobre.