Le compositeur polonais Krzysztof Penderecki est mort

Le grand compositeur et chef d'orchestre est décédé à l'âge de 86 ans.

Le compositeur et chef d'orchestre polonais Krzysztof Penderecki, reconnu comme un des grands compositeurs contemporains et parmi les plus innovants, est décédé dimanche 29 mars à l'âge de 86 ans, dans sa ville natale de Cracovie, ont annoncé les médias polonais.

Penderecki, couronné par de nombreux prix et ayant travaillé avec des orchestres symphoniques tant européens qu'américains pendant sa longue carrière, est décédé des suites d'une longue maladie, selon les médias qui citent l'association Ludwig van Beethoven de Cracovie fondée par son épouse Elzbieta.

Compositeur dès l’âge de huit ans

Né en 1933 dans une famille de mélomanes et d’instrumentistes, il a commencé à jouer du piano, puis du violon. Il compose ses premières partitions alors qu’il n’a que huit ans. Ne pouvant approfondir sa pratique du violon pendant la Seconde Guerre mondiale, il écrit ses exercices lui-même avec son professeur pour s’entraîner.

A la fin de la guerre il rejoint le conservatoire de Kracovie, dont il deviendra le directeur en 1972. Il avait auparavant remporté en 1959 le premier prix du concours de composition de Varsovie.

Deux périodes

Rapidement reconnu comme un compositeur majeur de musique sérielle (Strophes, Anaklasis). Il évolue ensuite vers plus de classicisme. Aussi distingue-t-on deux périodes dans son œuvre. Des années 1960 à 1970, il fait usage des instruments classiques comme des percussions, sur un mode atonal et sériel, recourant fréquemment aux glissandos ou aux clusters, et travaille le chromatisme avec audace. Son œuvre s’imprègne par ailleurs d’inspiration religieuse à partir de sa Passion selon Saint-Luc de 1965-66.

Sa seconde période commence à la fin des années 1980, en simplifiant ses compositions, revenant ainsi à plus de classicisme, comme dans son Requiem polonais, renouant même avec la tradition romantique.

Son influence musicale va jusqu’à l’électro, très inspirée par la musique sérielle, comme le compositeur SebastiAn. Des cinéastes majeurs ont également utilisé son œuvre dans leurs films : Wojciech Has (Le Manuscrit trouvé à Saragosse), William Friedkin (L'Exorciste), Stanley Kubrick (Shining), Andrzej Wajda (Katyń) ou Martin Scorsese (Shutter Island).