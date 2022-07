Le chef d'orchestre Stefan Soltesz est mort à la suite d'un malaise, en plein concert à Munich

C'est avec "consternation et une profonde tristesse (que) l'Opéra de Bavière doit annoncer le décès de Stefan Soltesz", écrit-t-il dans un communiqué. Le chef d'orchestre est décédé hier soir "après s'être effondré alors qu'il dirigeait La femme silencieuse de Richard Strauss au Théâtre national" à Munich, a ajouté l'Opéra de Bavière.

L'artiste s'est effondré de son pupitre, devant le public et les musiciens, à l'issue du premier acte. Après une trentaine de minutes d'interruption, un personnel de l'Opéra est venu annoncé que le chef d'orchestre ne pourrait pas continuer la répresentation et que le spectacle était annulée.

Aucun détail sur la cause de son décès n'était disponible dans l'immédiat.

Hommage sur les réseaux sociaux

Le directeur général de l'Opéra de Bavière, Serge Dorny, s'est dit dans un tweet "profondément attristé" par le décès du chef d'orchestre qui était âgé de 73 ans. "Nous perdons un chef d'orchestre talentueux", a-t-il déclaré. "Je perds un bon ami. Mes pensées vont à sa femme Michaela."

Die Nachricht über den Zusammenbruch und das Ableben von Stefan Soltesz macht mich zutiefst traurig. Wir verlieren einen begnadeten Dirigenten. Ich verliere einen guten Freund. Meine Gedanken sind bei seiner Frau Michaela. #RIP pic.twitter.com/CbQVBh3jgf — Serge Dorny (@DornySerge) July 22, 2022

Le maestro autrichien d'origine hongroise a tenu la baguette dans les opéras de Vienne, Graz, Hambourg et Berlin au cours de sa longue carrière. Il a été directeur musical du théâtre de Brunswick dans le centre de l'Allemagne de 1988 à 1993 et chef d'orchestre de l'Opéra flamand à Anvers et Gand de 1992 à 1997. Il avait fait ses débuts sur la scène de l'Opéra de Bavière en 1995.