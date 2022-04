La jeunesse est à l'honneur pour le grand retour des Musicales de Colmar

Après trois longues année d'éclipse, Les Musicales de Colmar sont de retour à l'occasion de la semaine pascale. Un nouveau départ résolument tourné vers l'avenir avec la jeune génération à l'honneur, sous la houlette du violonceliste Marc Coppey. Pour l'ouverture, de jeunes solistes européens interpréteront Pierre et le Loup de Prokofiev. A voir jusqu'au 16 avril.

France 3

L'événement est une belle occasion pour réunir le talent de ces jeunes solistes, auréolés de prix internationaux. Au programme de l'ouverture du festival : Pierre et le loup de Prokofiev.

On sent vraiment le niveau individuel extrêmement haut et du coup les répétitions sont très efficaces.