L'ensemble orchestral de Biarritz répète son grand concert de fin d'année

Comme chaque année, les musiciens de l'ensemble orchestral de Biarritz se produiront sur la scène de la Gare du Midi. Leur concert aura lieu le 4 décembre 2022 à 17 heures.

Jouer ensemble, échanger et partager la musique avec le public, c'est la particularité de cet orchestre un peu à part. Créé il y a sept ans, il mélange amateurs et professionnels, sans limite d'âge. "Moi je suis à la retraite et ça m'occupe divinement bien", sourit la violoncelliste Josette.

France 3 Aquitaine / L. De Casanove / E. Galerne

Amateurs et professionnels

L'un des principaux objectifs de l'orchestre de Biarritz est de permettre à des musiciens amateurs confirmés, à des jeunes en devenir et à des musiciens professionnels d'évoluer au delà des frontières d'âge et de niveau. Soixante-dix musiciens composent l'ensemble. Une dizaine d'entre eux sont professionnels. "Il y a une bonne ambiance, ils sont tous gentils, ils nous encouragent c'est merveilleux", confie encore Josette.

À quelques heures du grand concert symphonique, les musiciens répètent encore. Au programme, des œuvres de Mozart, Mendelssohn, Rossini, Verdi, Strauss et Gershwin. "Il y a encore un petit peu de travail mais on n'est pas mal", confie Ioana la hautboïste. "Ça me semble toujours très difficile puis finalement de répétition en répétition on progresse énormément", constate Marise, la flûtiste.

Un supplément d'âme

Fondé en 2016 par le chef d'orchestre Yves Bouillier, l'ensemble se donne comme principale mission de permettre l'accès à la musique à tous les publics en proposant des programmes variés et en cassant l'image parfois élitiste de la musique classique. Une alchimie particulière, valorisée par l'intergénération, où le but principal est de partager la même passion de la musique. "Il y a un supplément d'âme parce que les amateurs ne s'imaginaient pas se retrouver sur scène avec un programme comme celui-là. Donc ils ont un plaisir décuplé et ça se ressent, ils ont un sourire intérieur quand ils jouent", se réjouit le chef d'orchestre.

Concert "Ouvertures en folie", par l'Ensemble Orchestral de Biarritz à la Gare du Midi de Biarritz, à 17h le 4 décembre 2022

L'orchestre donnera aussi un concert à destination du jeune public le 18 décembre 2022 à Tarnos dans les Landes. Au programme : Pierre et le Loup et deux autres pièces : Cordes seules / Quintette à vent.