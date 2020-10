"J'ai voulu faire swinguer l'Orchestre national de France" : trois concertos de Martial Solal à découvrir ce soir sur France Musique

Le 11 septembre dernier, la Maison de la Radio accueillait un concert exceptionnel autour de trois concertos du pianiste Martial Solal, avec l'Orchestre national de France. Ils sont diffusés ce vendredi soir 9 octobre 2020 sur France Musique. Martial Solal nous parle de ces œuvres.

Pianiste de jazz de légende, Martial Solal, 93 ans, dont quelque 70 ans de carrière, est autant compositeur qu'improvisateur hors pair. Très tôt, il y a plus d'un demi-siècle, il a abordé une écriture pour des formations élargies à une douzaine d'instrumentistes avant de collaborer à ses premières œuvres orchestrales. Le 11 septembre 2020, trois de ses œuvres symphoniques ont été jouées, en sa présence, lors d'une soirée exceptionnelle à la Maison de la Radio, à Paris. Le concert s'est tenu malgré les restrictions liées au coronavirus : Radio France a dû limiter la durée du spectacle à une heure environ, et l'une des quatre œuvres initialement prévues a été reprogrammée pour 2021.



Le spectacle musical est diffusé ce vendredi 9 octobre à 20 heures sur France Musique, dans le cadre de l'émission Le Concert de 20h.

L'ONF et des solistes venus du jazz