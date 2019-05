Cannes 2019 : les aventures de Jean-Michel Blais, auteur encore incrédule de la BO du dernier Dolan

A Cannes, les compositeurs de musiques de films sont aussi à l’honneur. Et conçoivent déjà les disques des BO. Rencontre avec Jean-Michel Blais, compositeur pour Xavier Dolan de la musique de "Matthias et Maxime et Edouard Brane, représentant le label Mercury KX.

Edouard Brane et Jean-Michel Blais devant le Palais des festivals, le 22 mai 2019. (Lorenzo Ciavarini Azzi/franceinfo Culture)

Lorenzo Ciavarini Azzi Rédaction Culture France Télévisions