À Prades, le festival Pablo Casals fait vibrer les cordes de l'humanisme et de la musique

Chaque été depuis plus de soixante-dix ans, la petite ville des Pyrénées-Orientales accueille des musiciens et des orchestres du monde entier grâce au Festival Pablo Casals. Une programmation de qualité à découvrir jusqu'au 12 août 2022.

Évènement incontournable pour les amateurs de musique de chambre, le festival Pablo Casals se déroule jusqu'au 12 août 2022 dans différents lieux de la région de Prades (Pyrénées-Orientales).

France 3 Languedoc-Roussillon / A. Sabatier / H. Laridon / C. Gregorius

L'âme de Casals comme guide

Créé en 1950, le festival Pablo Casals est l'un des plus anciens de France. Fidèle aux valeurs humanistes du violoncelliste qui l'a créé, la nouvelle édition fait rimer la musique classique et l'engagement.

À la baguette de cette nouvelle édition, Pierre Bleuse qui pour sa deuxième année aux commandes du festival a concocté une programmation éclectique mais toujours dans l'esprit du maestro catalan."Chaque jour quand je prépare ce festival je pense à Casals, non pas pour reproduire ce qu'il faisait mais pour m'inspirer de son âme et de son humanité", confie le chef d'orchestre.

L'ambition reste la même : faire de ce temps fort estival une plateforme d’échanges et de rencontres musicales, un écrin pour l’excellence, un tremplin pour les talents de demain. "Cette année nous avons cinq soirées au milieu du festival, de la musique brésilienne de Yamandu Costa, le quartet jazz de Camille Bertault, on a énormément de diversité et bien sûr des concerts de musique de chambre dans cette abbaye sublime de Saint-Michel de Cuxa", se réjouit encore Pierre Bleuse.

Jeunes talents

Chaque année, le festival met en lumière les grands noms de la musique de chambre mais également de jeunes talents. Il accueille en résidence des jeunes instrumentistes du monde entier, qui se produisent en concert dans les villages aux alentours de Prades. Un rendez-vous tourné vers les autres et porteur de valeurs humanistes, à l'image de celui qui a créé le festival, le célèbre musicien Pablo Casals (1876-1973).

Très connu lorsque la guerre d'Espagne éclate en 1936, il fuit son pays et trouve refuge à Prades. Il se retire de la vie publique et artistique, refusant de jouer en protestation à la dictature de Franco. Dès 1933, il avait également refusé de jouer en Allemagne.

En 1950, il sort de son silence et accepte de participer aux commémorations du bicentenaire de la mort de Bach à Prades. C'est la première édition du festival. Chaque année, il invitera ensuite les plus grands interprètes de l'époque pour en faire un haut-lieu de la musique classique. Il y participera lui-même jusqu'à l'âge de 90 ans.

Le festival Pablo Casals se poursuit à Prades jusqu'au 12 août 2022