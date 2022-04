"Accordez vos vélos !" : entre Grenoble et Genève, la folle tournée à bicyclette d’un orchestre symphonique

Seize musiciens, vingt villes-étapes et près de vingt-cinq concerts. Jusqu’au 24 avril, l’orchestre symphonique "Les Forces Majeures" est en tournée internationale à vélo. Un défi artistique, sportif et environnemental, à travers les Alpes, de Grenoble à Genève.

Ils l’ont baptisé Accordez vos vélos ! : le projet un peu fou de seize musiciens de l’orchestre symphonique Les Forces Majeures qui se sont lancés dans une tournée à vélo entre Grenoble et Genève, en Suisse. Deux semaines de voyage à la force des mollets, 250 kilomètres, vingt villes-étapes et près de vingt-cinq concerts gratuits, ou à participation libre, dans des parcs, des cours d’école et sur des places.

Il y a ce lien direct avec le public, le fait d’être dehors, d’être venu à vélo donc d’avoir soudé une équipe extraordinairement vite et avec une fraternité pas possible. Raphaël Merlin Directeur artistique des "Forces Majeures"

Impact environnemental

Un festival itinérant qui se veut un projet artistique, sportif, mais aussi environnemental. De la capitale des Alpes jusqu’au bord du Léman, l’orchestre, basé à Villefavard en Haute-Vienne, souhaite mesurer l’empreinte carbone de cette tournée. "On mémorise les trajets que l’on a faits, combien de véhicules on a utilisé, combien de vélos, est-ce qu’ils étaient musculaires ou électriques, tous les trajets en train, et on capitalise tout ça pour en tirer ensuite des conclusions", explique Robin Ducancel, le directeur de la tournée Accordez vos vélos ! L’objectif étant de montrer qu'il est possible de minimiser l'impact environnemental des événements culturels.

Après une journée de repos bien méritée dimanche 19 avril, l’orchestre a repris la route et entamé la deuxième semaine de son périple alpestre. L’itinéraire ainsi que les lieux des concerts sont consultables sur le site de l’orchestre. L'évènement se poursuit jusqu'au 24 avril.