À 6 ans, Guillaume Benoliel suit les traces de Mozart

Pour l'entendre jouer du piano, il ne faut pas le lui demander deux fois. Ce que Guillaume Benoliel adore faire, c'est découvrir de nouveaux morceaux, comme la redoutable étude de Chopin jouée par les plus grands concertistes du monde. Âgé d'à peine 6 ans, il attaque ce morceau avec une facilité déconcertante. "J’aime bien déchiffrer et on s’amuse quand on déchiffre", confie le jeune virtuose.

"Pas de pression", selon son père

Guillaume Benoliel va bientôt partir pour l'Autriche, sur les traces de Mozart, car il est lauréat d'un concours prestigieux. Sa récompense est de participer à un concert à Salzbourg dimanche 30 août. En attendant, il essaie donc ses tenues et tente de battre son père ingénieur aux échecs. Pour ses parents, pas question d'avoir la grosse tête. "C’est une aventure pour nous. On ne lui met pas la pression, on ne le pousse pas. C’est lui qui est demandeur", explique son père Dominique. Guillaume est un petit garçon comme les autres. Foncer à vélo dans l'allée est un plaisir comme pour tous les enfants de son âge.



