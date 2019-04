Christine and the Queens monte en puissance à Coachella, trois ans après son premier concert dans le désert californien

Trois ans après un premier concert dans le désert californien, Christine and the Queens, devenue Chris, a saisi Coachella en vol samedi avec un show haletant, sensuel et physique, une étape marquante dans sa conquête des Etats-Unis.

Christine and the Queens en concert à Coachella, le 13 avril 2019 (AMY HARRIS/AP/SIPA / AP / SIPA)