C’est l’une des surprises musicales de cette rentrée. Le retour de Julien Doré sur disque. Quatre ans après son dernier album, le chanteur de 42 ans annonce pour le 8 novembre la sortie d’un double album de reprises. Mercredi 28 août il en dévoile un premier titre, Pourvu qu’elles soint douces de Mylène Farmer.

"Tu t'entêtes à te foutre de tout/Mais pourvu qu'elles soient douces/D'un poète tu n'as que la lune en tête/De mes rondeurs tu es K.O". Culotté pour Julien Doré de s'attaquer à un tel monument de la chanson, sorti en 1988 par Mylène Farmer et qui a participé à faire d'elle une icône.

Le chanteur en propose une version piano-voix, joliment mis en image par son complice Brice VDH dans un clip où le Julien Doré de 2024 convoque celui de 2007. Clin d’œil appuyé (et revendiqué) à ses débuts, il y a 17 ans, lorsque la France entière l’avait découvert dans l’émission "La nouvelle star", avec une déroutante reprise de Lolita, le tube d’Alizée écrit par… Mylène Farmer.

Pour l’heure, Julien Doré préfère garder le secret sur certains titres qui alimenteront cet album malicieusement intitulé Imposteur. Mais on sait déjà que cet opus comptera notamment la reprise de Un Homme Heureux de William Sheller en duo avec Francis Cabrel, Sarà perchè ti amo du groupe italien Ricchi e Poveri en duo avec Hélène Ségara et Paroles Paroles de Dalida et Alain Delon en duo avec Sharon Stone. Les démons de minuit du groupe Images, La Kiffance de Naps, Pull Marine écrit par Gainsbourg our Isabelle Adjani, ou encore l'éternel standard de jazz Fly me to the moon, sont quelques unes des autres chansons au menu de ce double album.