VIDEO. Coronavirus : plus de 300 personnalités, de Charlotte Gainsbourg à Zinédine Zidane, chantent en choeur pour aider les hôpitaux

Dans une mosaïque en vidéo, des centaines de célébrités chantent l'inédit "Et Demain ?", dans une démarche d'appel aux dons pour les Hôpitaux de France.

Des chanteurs.euses, des acteurs.trices, des réalisateurs.trices, des animateurs.trices de télévision, des footballeurs, des chefs cuisiniers.ères, des Youtubeurs et des humoristes : plus de 350 personnalités, parmi lesquelles Charlotte Gainsbourg, Sophie Marceau, Zinedine Zidane et Jean Dujardin, se sont mobilisées pour chanter ensemble Et Demain? au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris/Hôpitaux de France, présidée par Brigitte Macron.



>> Coronavirus : suivez l'évolution de l'épidémie en France dans notre direct

"Il a fallu en arriver là", répète la chanson

"Il a fallu en arriver là pour nous rassembler/Prendre conscience de l'importance de l'humanité/Ce combat, c'est le monde entier qui doit le mener/Car y a pas de couleur ni de religion pour être confiné/Il a fallu en arriver là pour les remercier/Ces héros du quotidien qui sacrifient leur vie pour notre santé/Ces mêmes qui criaient dans la rue : venez-nous aider !", chantent les participants réunis à distance par une mosaïque de vidéos mise en ligne mardi 7 avril.





Une démarche d'appel aux dons

Parmi les participants à cette chanson inédite, on reconnaît notamment Jean-Louis Aubert, Charlotte Gainsbourg, Soprano, Nolwenn Leroy, Benjamin Biolay, Clara Luciani, Jenifer, Jean-François Piège, Hélène Darroze, Cyril Lignac, Muriel Robin, Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Guillaume Canet, Sophie Marceau, Audrey Lamy, Omar Sy, Monica Belucci, Fabrice Luchini, Isabelle Nanty, Roschdy Zem, Mimie Mathy, Dany Boon, Julie Gayet, Franck Gastambide, Anne-Sophie Lapix, Nagui, Zinédine Zidane, Norman, Michaël Youn, Elie Semoun, Kev Adams, Olivier Fogiel, Estelle Hallyday...



Cette démarche a pour but de collecter des dons pour les hôpitaux. "Dans cette période si difficile de questionnements et de solidarité (...), cette démarche a pour but de collecter des fonds auprès de chacun d'entre nous afin de soutenir et aider toutes ces personnes anonymes qui oeuvrent chaque minute et sans relâche pour nous permettre d'espérer un autre... demain. Plus que jamais restons chez nous et pensons à eux !", souligne le collectif Et Demain? dans un communiqué.



Mercredi matin, plus de 16.000 euros avaient déjà été collectés sur la page Facebook du collectif où sont recueillis les dons.