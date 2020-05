VIDEO. Comment la chanson "Comme d'habitude" est devenue un tube planétaire qui existe même... en version pingouin

Le chanteur canado-américain Paul Anka est à Paris dans sa chambre d’hôtel quand il voit à la télévision Claude François interpréter la chanson française Comme d’habitude, sortie en novembre 1967. Avec lui, la partition va alors traverser l’Atlantique. Au cours d’une soirée entre amis, il la joue au piano…

"Frank Sinatra s’approche du piano de Paul Anka, à qui il demande ce qu’est la mélodie qu’il joue. Il lui répond que c’est une chanson française. Sinatra dit alors : 'Je prends cette chanson !'" raconte Fabien Lecœuvre, biographe de Claude François, au magazine "20h30 le samedi" (replay).



"J’ai entendu 'My Way' pour la première fois… et j’ai pleuré"

L’auteur-compositeur se souvient de ce moment avec Frank Sinatra : "Il m’a dit : 'Fiston, je vais arrêter ma carrière, prendre ma retraite. Je suis épuisé. Il y a trop de choses que je n'aime plus, mais je vais faire un dernier album.' Je suis revenu à New York et j'ai commencé à écrire les paroles de cette chanson comme si j’étais Frank. Et maintenant la fin est proche, le rideau final…" Le texte américain parle d’un homme qui regarde sa vie dans le rétroviseur et assume ses actes.

"Deux mois plus tard, le téléphone sonne : c’est Frank Sinatra, poursuit Paul Anka. Il pose le téléphone sur les enceintes : j’ai entendu My Way pour la première fois… et j’ai pleuré." Le compositeur français Jacques Revaux ne se rend pas bien compte alors de la chance qu’il a "d’être le signataire d’une des chansons qui a fait le tour du monde." Frank Sinatra en fait un succès planétaire en 1969, repris par des milliers d’artistes… et même par des pingouins !

