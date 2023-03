"Unis face au séisme" : sur France Télévisions, les artistes se mobilisent pour les populations sinistrées en Turquie et en Syrie

France 2 organise ce mardi un grand concert en direct de l’Olympia, au cours duquel sera relayé un appel aux dons en collaboration avec la Fondation de France pour venir en aide aux victimes et aux populations affectées par ce séisme en Turquie et en Syrie.

Après les séismes exceptionnels qui ont dévasté le sud de la Turquie et le nord de la Syrie le 6 février 2023, faisant près de 50 000 morts et détruisant des dizaines de milliers d’habitations, France Télévisions se mobilise pour soutenir et aider les populations victimes de cette catastrophe la plus meurtrière dans la région, depuis des siècles.

France 2 organise ce mardi14 mars un grand concert en direct de l’Olympia, au cours duquel sera relayé un appel aux dons en collaboration avec la Fondation de France pour venir en aide aux victimes et aux populations affectées par ce séisme. Léa Salamé et Stéphane Bern présenteront cette soirée de solidarité à laquelle participeront des artistes français, turcs et syriens. La rédaction nationale de France Télévisions sera étroitement associée à cette mobilisation. France Inter diffusera également l'émission sur ses antennes, présentée par Laurent Goumarre.

Zaz, Adamo, Maxime Le Forestier, Bruel, Voulzy...

De nombreux artistes se succéderont sur scène pour interpréter des chansons de leur choix. Ainsi Zaz a décidé de reprendre S'il suffisait d'aimer de Céline Dion et Salvatore Adamo va interpréter le célèbre tube des Beatles Imagine, dont il a réécrit certaines paroles en français. Maxime Le Forestier, comme une évidence, interprétera son propre texte Etre né quelque part.

Tout au long de l'émission, une pléiade d'artistes viendra interpréter des titres de notre patrimoine musical: Patrick Bruel, Zaz, Gims, Laurent Voulzy, André Manoukian, Claudio Capeo, Mentissa, Yaël Naïm, Chimène Badi, Maxime le Forestier, Fazil Say, Fatma Saïd, Isabelle Boulay, Santa, Salvatore Adamo, Marina Kaye, Suzane, Ycare… Des prestations en solo, des duos, des collectifs d’artistes célébreront l’espérance et l’espoir aux côtés de Léa Salamé et Stéphane Bern.



Cette soirée a pour but, en musique et en images, de sensibiliser et informer les Français et de continuer à faire appel à leur générosité. Ainsi, les équipes de la rédaction nationale de France Télévisions et du magazine 13h15, elles aussi mobilisées, retournent sur les lieux du séisme en Turquie et en Syrie, à la rencontre des habitants et des survivants afin de rendre compte de la réalité du terrain et de l'immensité des besoins des populations après cette tragédie.





Les modalités à suivre pour les appels aux dons :

– Sur internet : rendez-vous sur le site fondationdefrance.org

– Par chèque libellé à l’ordre de Fondation de France, à adresser à : Fondation de France Solidarité Turquie - Syrie, 60509 Chantilly Cedex