Rencontre avec Grand Corps Malade : " En tant qu'artiste, il faut pouvoir aider et rendre aux autres tout ce qu'on reçoit"

Grand Corps Malade parcourt la France avec sa tournée qui a débuté en janvier dernier dans le Nord. Une tournée d'une quarantaine de dates qui accompagne son 8e album studio intitulé Reflets, déjà disque d'or. L'occasion une fois de plus pour cet artiste d'explorer, à mi-chemin entre poésie et rap, les sujets qui lui tiennent à cœur.

Véritable mosaïque d'émotions, Reflets, fruit de sa collaboration avec le DJ et chanteur franco-suisse Quentin Mosimann et le rappeur français Vincha, alterne les thèmes de société graves, profonds, comme l'écologie, et d'autres plus festifs et légers sur l'amour et la nostalgie. Retiens les rêves raconte la parentalité, un titre dédié à ses deux garçons. Le titre 2083 fait part de son inquiétude, partagée par beaucoup, sur le réchauffement climatique.

Entretien avec Grand Corps Malade en concert en Corse Entretien avec Grand Corps Malade en concert en Corse (France 3 Corse : S.Broomberg/C.Laulanet)

Si le slameur apprécie toutes les étapes de son métier, de la conception des textes, de la mise en musique à la tournée, c'est bien la scène qu'il aime par-dessus tout. À chaque concert comme ici avec le public corse - l'île de Beauté lui est chère - il célèbre la joie de ce partage avec le public. Ce moment jubilatoire lui permet de partager ses convictions et ses sentiments.

"On écrit pour transmettre des émotions ; alors ça passe par des histoires, ça passe par nos sentiments, c'est souvent des sentiments assez personnels et on se rend compte très vite que ce sont des sentiments universels" explique Grand Corps Malade au micro de France 3 Corse.

Un artiste engagé a nimé par des valeurs humanistes

Derrière Grand Corps Malade qui slame les inégalités et les injustices, il y a aussi le citoyen, l'homme engagé, notamment pour la cause des femmes auxquelles il a dédié l'album Mesdames, entièrement composé de duos avec des chanteuses francophones. Une façon de dénoncer le harcèlement sexuel. En 2020, pendant la pandémie de Covid, les bénéfices de son titre Effets secondaires écrit dans l'urgence ont été versés à deux hôpitaux de la région parisienne.



Fabien Marsaud, dit Grand Corps Malade, est aussi le parrain de Sourire pour la vie, une association d'aide aux enfants malades atteints du cancer. C'est lui qui est à l'origine du lancement des “Trophées Slam à l’école” de la Ligue Slam de France et de la Fondation Culture & Diversité. Une opération qui promeut la parole et le leadership des jeunes filles et garçons. Cet engagement sincère est au cœur de sa vie de simple citoyen et d'artiste. "Il se trouve que j'ai une certaine notoriété, donc cela me donne encore plus de responsabilité. Il faut s'engager, il faut pouvoir aider et rendre aux gens tout ce qu'on reçoit" raconte Grand Corps Malade.

L'affiche du dernier album de Grand Corps Malade (DR)

D'autres dates sont prévues pour la rentrée, en France comme en dehors des frontières. La tournée se prolonge jusqu'à la fin de l'année 2024. Le 22 novembre en Belgique, les 25 et 26 novembre au Zénith de Paris, le 28 novembre au Zénith de Lille, Le 4 décembre à Reims

2024 est encore très chargée pour Grand Corps Malade. Outre sa tournée musicale, cette année sera également marquée par la sortie courant octobre d’un film dédié au grand Charles Aznavour avec Tahar Rahim dans le rôle titre.