Regardez le clip de Philippe Katerine "Stone avec toi", extrait d'un prochain album fourmillant d'invités

"J'aime être stone avec toi" chante Philippe Katerine sur le premier single qui annonce son album "Confessions" attendu cet automne.

Point besoin de fumer la moquette : avec Philippe Katerine on est certains de planer sans effort en regardant le clip de sa chanson au titre explicite Stone avec toi et ses paroles surréalistes. A la réalisation, la vidéaste Edie Blanchard s'est bien amusée avec l'anamorphose, déformant les visages et ajoutant des masques de réalité augmentée façon Snapchat.



Stone avec toi est le premier single extrait du prochain album de Philippe Katerine, Confessions, annoncé pour le 8 novembre.





D'Angèle à Dominique A, une liste d'invités longue comme le bras

Cet album prometteur, son premier depuis Le Film en 2016, s'ennorgueillit d'une liste d'invités longue comme le bras. Dans une vidéo filmée à l'église et au confessionnal, il dévoilait début septembre chacun des titres des chansons et les invités en featuring.



On remarquait ainsi la présence de Angèle et Chilly Gonzales (sur Duo), des rappeurs Oxmo Puccino (La Clef) et Lomepal (88%), ainsi que de Camille (Keskessékcetruc?) et Dominique A (Bof génération). Mais, Philippe Katerine qui est désormais autant acteur que chanteur - il a décroché un César du Meilleur acteur dans un second rôle pour Le Grand Bain - s'offre aussi deux invités de luxe venus du cinéma, Léa Seydoux (Rêve heureux) et Gérard Depardieu (Blond), qui est accessoirement le père de sa compagne Julie Depardieu.