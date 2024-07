Près de 600 artistes interpellent Vincent Bolloré après "l'éviction" de Zaho de Sagazan

Sur ses réseaux sociaux, l'artiste a critiqué la ligne éditoriale des médias détenus par le milliardaire et s'en était prise à son présentateur vedette Cyril Hanouna. Selon plusieurs médias, elle n'a plus été diffusée sur ces mêmes médias depuis.

"Nous refuserons toujours de nous laisser intimider par ce genre de pratiques." Près de 600 artistes, dont Angèle, Juliette Binoche ou Virginie Despentes, ont interpellé dans une lettre ouverte le milliardaire Vincent Bolloré au sujet de l'"éviction" de Zaho de Sagazan des médias de son groupe, Europe 1, Europe 2 ou RFM.

Des journaux, comme Le Parisien et Les Inrocks, ont affirmé que la chanteuse, qui a gagné quatre Victoires de la musique, n'a plus été jouée sur les radios du milliardaire, après s'en être prise à Cyril Hanouna, présentateur vedette de la chaîne C8, appartenant à Vincent Bolloré.

"Dédiabolisation de l'extrême droite"

Sur ses réseaux, l'artiste avait adressé à l'animateur un "gros fuck" et dénoncé la "diabolisation de la gauche et dédiabolisation de l'extrême droite par les médias depuis des semaines". "Difficile de ne pas voir un lien de cause à effet entre ses prises de positions et la fin du soutien de vos radios à cette artiste", écrivent les signataires de la lettre ouverte publiée par Le Parisien.

"Ma réaction à tous ces artistes, c'est que toutes les supputations qui peuvent être données à cette situation sont quelque peu contredites par le fait que nous avons un remarquable magazine dans le groupe (...) qui a fait une très jolie couverture avec l'artiste en question", a répondu Arnaud de Puyfontaine, président du directoire de Vivendi, à propos de la une du Harper Bazaar du 25 juillet, mettant en scène la chanteuse.

Parmi les signataires de la lettre, se trouvent, pour la chanson, Catherine Ringer, Renaud, Olivia Ruiz, Gaël Faure, Alain Chamfort, André Manoukian, Bernard Lavilliers, Vincent Delerm, Dominique A, Jeanne Added ou encore Aldebert. Pour le cinéma, Ariane Ascaride, Juliette Binoche, Romane Bohringer, Elodie Bouchez ou Julie Gayet émargent. Les humoristes sont représentés par Blanche Gardin, Guillaume Meurice ou François Morel.