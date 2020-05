"Parisienne" : le délicat chant d'amour de Sarah Lancman à sa ville et au jazz

La nouvelle grande voix du jazz français sort son cinquième album le 22 mai, avec notamment une très belle reprise de "L'Hymne à l'amour" de Piaf.

Le jazz a toujours entretenu un lien particulier avec la France et surtout Paris. Nombre de musiciens américains sont venus s’installer chez nous, et ont connu leur plus grand succès ici. Sarah Lancman perpétue cette tradition du jazz à la française en composant et écrivant aussi bien dans notre langue que celle d’outre-Atlantique. Son nouvel album justement intitulé Parisienne, renoue avec cet amour indéfectible entre jazz et Paname.

Un retour aux sources, sensible et mélancolique

Après avoir chanté sur tous les continents, et dédié son précédent disque Intermezzo à la musique italienne, Sarah Lancman revient célébrer sa ville natale, avec mélancolie, comme dans le premier titre de l’album, Et ainsi va la vie.

Sarah Lancman - "Et ainsi va la vie"

Une voix suave et délicate qui chante l’attachement et la nostalgie, mais surtout les intermittences du cœur.

Que ce soit dans la langue de Molière ou celle de Shakespeare, la chanteuse évoque ivresses soudaines, tourments de la rupture, mélancolies obstinées ou bonheurs fugaces.

Sarah Lancman (HUBERT CALDAGUES)

J’ai du mal à écrire autre chose que des chansons d’amourSarah Lancman

Les swinguant The Moon and I et Love You More Than I Can Sing s’équilibrent avec le langoureux A New Start et son saxo très "parkerien", tandis que l’exotique Tokyo Song et l’enlevé Dis-le moi contrebalancent l’onirique C'était pour toi.

Des reprises de Charles Aznavour et d'Edith Piaf

Après des études de piano classique au conservatoire du centre de Paris dès l’âge de sept ans, puis de la technique vocale à la Haute École de musique de Lausanne, elle remporte le premier prix du concours "International Shure Jazz Vocal", au Montreux Jazz Festival de 2012, alors présidé par Quincy Jones.

Sarah Lancman (HUBERT CALDAGUES)

Deux ans plus tard elle sort son premier disque autoproduit Dark, puis va croiser la route de Charles Aznavour dont elle reprend Qui sur son deuxième album, Inspiring Love en 2016.

Et c’est en pensant au chanteur d’origine arménienne qu’elle a composé la mélodie de Ton silence, chanson d’après la séparation ou le deuil, où elle s'accompagne au piano. Elle reprend aussi un grand classique des premières années de carrière d’Aznavour : Parce que.

Sarah Lancman - "Parisienne"

Enfin, on retiendra une très belle reprise de L’Hymne à l’amour d’Edith Piaf. Là où d’autres chanteuses auraient joué la surenchère vocale, Sarah Lancman au contraire reste tout en retenue et sobriété. La marque d’une chanteuse de grande classe.

La pochette de l'album (Jazz Eleven)

Sarah Lancman - Parisienne (Jazz Eleven) - Sortie le 22 mai

