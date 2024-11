Mort de Charles Dumont : des chansons pour Edith Piaf aux musiques de films de Jacques Tati, parcours d'un compositeur français de génie

Si le nom de Charles Dumont est invariablement lié à celui d’Edith Piaf, il a également connu une carrière personnelle en tant que chanteur et compositeur pour d’autres artistes, et même des musiques de films. Retour sur l'itinéraire d’un des plus anciens auteurs-compositeurs-interprètes français, mort dans la nuit du 17 au 18 novembre à Paris à l'âge de 95 ans.

Charles Dumont nait à Cahors le 26 mars 1929. Son père, sympathisant communiste, travaille dans l’aéronautique à Toulouse, et le jeune Charles va faire ses études dans la ville rose. Passionné de musique, il ne parvient pas toutefois à assimiler ni le piano, ni le solfège, ni la théorie musicale. C’est en écoutant Louis Armstrong qu’il découvre sa vocation pour la trompette. Au sortir de la guerre, il crée son premier orchestre de jazz amateur à l’âge de 15 ans, puis il monte à Paris, après l'obtention d'une médaille au Conservatoire de Toulouse.

Edith Piaf, une rencontre déterminante

Mais à la suite d’une ablation apparemment bénigne des amygdales, il se retrouve interdit de pratiquer la trompette qui lui cause hémorragie et hospitalisation. C’est grâce aux cours de l’organiste Maître Paul-Sylva Hérard, titulaire des Grandes Orgues de l’église Saint-Ambroise, que le jeune Charles va apprendre à maitriser le clavier te l’harmonie.

Il décide alors de composer des chansons. En parallèle de petits métiers, il signe des morceaux, parfois sous des pseudonymes, pour Dalida, Gloria Lasso, Luis Mariano, Annie Cordy ou Tino Rossi.

Le 10 novembre 1960, Edith Piaf enregistre Non, je ne regrette rien, composé en 1956 par Charles Dumont et écrit par le parolier Michel Vaucaire. La rencontre avec la grande dame de la chanson française va être déterminante. Il signe pour elle une trentaine d'autres de ses chansons, des Flonflons du Bal à Mon Dieu en passant par Les Amants que Piaf et Dumont écrivent et chantent conjointement en 1962.

En 1963, il compose pour elle Je m'en remets à toi, sur des paroles de Jacques Brel ; la chanteuse décède avant d'avoir pu l'enregistrer. Charles Dumont l'enregistre en 1964. Il l'intégrera en 2007, dans le spectacle Piaf, je t'aime, interprété à l'Olympia par la chanteuse Marie Orlandi.

Des musiques pour la télé et le cinéma

Après la disparition d’Edith Piaf, Charles Dumont compose de la musique pour des films et de séries télévisées. Il met ainsi en musique Les Aventures de Michel Vaillant, un feuilleton réalisé par Charles Bretoneiche en 1967, et deux films de Jacques Tati : Trafic en 1971, et Parade en 1974. Son style musical s’accommode parfaitement avec l’univers loufoque et décalé du créateur de Monsieur Hulot.

On lui doit également les chansons Notre amour est en grève interprété par Bourvil, La propriétaire au répertoire de Juliette Gréco, et Le Mur que Barbara Streisand a chanté en français et aussi en anglais sous le titre I've Been Here.

En 1967, sa rencontre avec Sophie Makhno, parolière entre autres d'Anne Sylvestre et de Barbara, le pousse à se lancer sur le devant de la scène en tant qu'interprète, comme l’avait fait Edith Piaf cinq ans auparavant.

Sa carrière de chanteur

Charles Dumont démarre ainsi une carrière plus personnelle et interprète lui-même ses compositions où l'amour et les femmes tiennent une place de choix : ses titres Une chanson (1976) et Les amours impossibles (1978) sont disques d'or. Parmi ses autres chansons connues dans le même thème, on retient Toi la femme mariée et Ta Cigarette après L'Amour.

Avec le prix de l'Académie Charles Cros pour l'album Une femme en 1973 puis le prix Henry-Jousselin en 1987 pour l'ensemble de ses chansons, ou encore le Grand prix de la Sacem reçu à l'Olympia pour le meilleur créateur en 2013, le chanteur acquiert une certaine estime dans la chanson française. Une rue porte son nom dans la commune normande de La Ferrière-sur-Risle (Eure).

Et les deux dernières décennies l’ont vu encore souvent sur scène. Que ce soit pour des concerts à L’Olympia, à Bobino, au Casino de Paris, ou même à Tokyo en 2008, Edimbourg en 2012, New York en 2013, ses cinquante ans de carrière au Bataclan en 2004, ou encore sa participation à la tournée Âge tendre et têtes de bois (cinquième saison) en 2010, Charles Dumont est resté en activité jusqu’à encore récemment. Son dernier album L'Âme sœur date de 2019, et la même année il a donné un récital exceptionnel au premier étage de la Tour Eiffel, alors qu’il avait 90 ans.

Avec près d’une trentaine d’albums enregistrés entre 1964 et 2019, et ses compositions avant 1960, Charles Dumont a accompagné le public français pendant plus de soixante ans. Il était l'un des derniers artistes de sa génération.