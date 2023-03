La chanteuse Emmanuelle Mottaz, interprète du générique de la série "Premiers baisers", est morte

La chanteuse et scénariste Emmanuelle Mottaz, connue sous le nom d'Emmanuelle, interprète du générique de la série "Premiers baisers", est morte le 16 mars à l'âge de 59 ans.

La chanteuse Emmanuelle, interprète du générique de la série à succès Premiers baisers dans les années 80/90, est morte à l'âge de 59 ans, a annoncé le producteur Jean-Luc Azoulay mercredi. Selon Jean-Luc Azoulay, Emmanuelle est morte le 16 mars dans un hôpital parisien.

Emmanuelle (Emmanuelle Mottaz de son vrai nom) faisait partie à l'époque de la galaxie AB Productions, société de Jean-Luc Azoulay. Cette entreprise dominait alors le secteur des émissions pour enfants et ados, avec Le club Dorothée ou des séries comme Premiers baisers et Hélène et les garçons, toutes diffusées sur TF1.

"Elle avait une santé fragile depuis un certain temps. C'était une vraie artiste, une fille formidable. Elle était chanteuse et scénariste pour 'Hélène et les garçons' notamment. Nous sommes très tristes", a déclaré le producteur à l'AFP.

Scénariste

Après avoir accompagné Dorothée dans la chanson Allô allô monsieur l'ordinateur (elle faisait la voix robotisée de l'ordinateur), Emmanuelle avait connu le succès en solo en 1986 avec le titre Premier baiser, lui aussi sorti par AB Productions.

Cette bluette calquée sur les slows des années 60 s'était vendue à 700 000 exemplaires et avait atteint la deuxième place du Top 50. La chanson avait ensuite été reprise comme générique de la série Premiers baisers, diffusée de 1991 à 1995.

En 1987, Emmanuelle avait à nouveau rencontré le succès avec la chanson Rien que toi pour m'endormir. Par la suite, sa carrière de chanteuse s'était tarie et elle s'était tournée vers l'écriture de scénarios pour AB Productions puis la réalisation de courts-métrages et la photographie.