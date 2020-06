Louis Chedid : un chanteur qui aime faire plaisir

Tout ce qu’il veut dans la vie, Louis Chedid, c’est donner du bonheur aux gens. Alors pendant le confinement, il a offert au public des concerts sur internet. "On ouvre un ordinateur et on ne sait pas du tout si les gens vont venir ou pas. Dès les premières secondes, vous avez plein de messages qui vous arrivent en avalanche. Ça fait tellement de bien à soi-même et aux autres, que voilà, après je me suis lancé là-dedans. J’ai adoré ça", raconte le chanteur.

Il a aussi demandé qu’on lui envoie des reprises de ses chansons. Car Louis Chedid, c’est quarante ans de succès. "Il y a des gens qui vous disent : ‘Tu n’as plus rien à prouver, tu as fait plein de disques.’ Mais pas du tout, moi je fais table rase de tout ce que j’ai fait avant et mon désir premier, c’est de faire un truc qui plaise aux gens. Parfois on n’y arrive pas, et parfois on y arrive", admet-t-il.

