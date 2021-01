Le nouvel album de Spirou, "Pacific Palace", a aussi sa bande originale, signée Cocoon

C'est un univers feutré qui se prête parfaitement à être découvert au fil des pages avec une douce musique qui vous fait entrer un peu plus dans les couloirs du "Pacific Palace" dans les pas de Spirou.

L'auteur bruxellois Christian Durieux a publié le 8 janvier un album inédit des aventures du plus célèbre groom. Dans "Pacific Palace", Spirou et Fantasio sont enfermés pendant trois jours et trois nuits dans un hôtel où se noue une intrigue. "Spirou et son ami Fantasio sont enfermés dans ce palace avec les acteurs de cette enquête et vont assister aux événements pendants trois jours et trois nuits", raconte Christian Durieux.

Dans une ambiance Art déco, l'auteur a demandé à son ami le musicien Mark Daumail, leader du groupe Cocoon, de composer une bande originale pour l'album. "Mark se met dans la tête du personnage principal féminin Lena. Il utilise certains dialogues du livre où Lena dit à Spirou 'Fais attention, car parfois les baisers peuvent être une blessure"'.

"Cette nuit bleue dans la piscine"

Mark Daumail s'est aussi inspiré des pages aux teintes bleutées qui composent les pages centrales de l'album. "J'avais envie de faire une chanson en sourdine, une chanson qui sente la moquette, qui sente l'hôtel. J'adore les hôtels, il y a quelque chose de théâtral. Il y a ces pages centrales qui sont toutes bleues. Il y en a une dizaine comme ça et ce sont les plus belles du livre, je trouve. Christian est un grand coloriste. Et ça m'a inspiré Blue night, mon nouveau single, qui parle de cette nuit bleue dans la piscine", explique le musicien.

Mais chut... ! On ne vous en dit pas plus pour ne pas divulgâcher l'intrigue de cet album qui ressemble à une partie de Cluedo où la pipe du colonel Moutarde aurait été remplacée par un verre à cocktail en bord de piscine.

Le titre Blue Night est disponible sur toutes les plateformes musicales. Un second titre, intitulé Sweet Lena, est également disponible depuis le 22 janvier. L'album Pacific Palace a été publié le 8 janvier chez Dupuis.