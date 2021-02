Le chanteur Philippe Chatel, auteur de la comédie musicale "Emilie Jolie", est mort à 72 ans

L'auteur-compositeur-interprète Philippe Chatel, créateur du célèbre conte musical Emilie Jolie, est décédé à Paris, à l'âge de 72 ans, a annoncé vendredi sa famille à l'AFP.



Solide best-seller

"Mon père est décédé cette nuit d'une crise cardiaque, à son domicile, à Paris", a indiqué sa fille, Emilie, à laquelle était dédié ce conte musical au succès mondial, créé en 1979 et qui a fait l'objet de plusieurs versions en 40 ans. D'abord un disque, le conte avait été ensuite monté en spectacle et était devenu une référence dans la catégorie des comédies musicales pour enfants.

La version originale (1979) avait bénéficié de la complicité d'artistes comme Georges Brassens, Julien Clerc, Henri Salvador, Françoise Hardy, Eddy Mitchell, Alain Souchon, Laurent Voulzy, Sylvie Vartan etc. Le disque a accompagné les jeunes années de quantité de bambins, s'inscrivant comme un solide best-seller. Chaque version (1997, 2002, 2018) intégrait de nouveaux artistes (Alain Bashung, Jacques Dutronc, Zazie, Axelle Red par exemple en 1997).

Une nouvelle tournée du spectacle était programmée, a précisé le frère de l'artiste Thibault Chatel à l'AFP. "Depuis sa création, il ne se passe pas de semaine sans que je signe d'autorisations à la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques: ndlr) pour que d'autres montent Emilie", déclarait Philippe Chatel. "Plus de 2.500 spectacles amateurs et semi-amateurs (écoles, cours de danse, conservatoires de musique, etc...) ont ainsi vu le jour, et ça continue...", ajoutait-il.

Accident de quad

Fils de François Chatel (1926-1982), de son vrai nom François-Roger de Châteleux, réalisateur de télévision, qu’il a lui-même filmé dans des émissions de variété, Philippe Chatel a débuté comme coursier d’Henri Salvador. Il se lie d’amitié avec Georges Brassens qui interprétera La Chanson du hérisson sur Emilie Jolie. Il consacrera une biographie à son aîné en 1975, Brassens (éd. Le Cherche midi).



Philippe Chatel publiera également en 2004 Le Roman d'Émilie Jolie (éd. Albin Michel). Son premier succès populaire, J't'aime bien Lili, paraît en 1977. Suivent Ma lycéenne, Tout quitter mais tout emporter, et surtout Mister Hyde.

Victime en 2006, d'un très grave accident de quad près d'Aix-en-Provence, il reste trois mois dans le coma. Remis et après une longue période en fauteuil roulant suivi d’une rééducation éprouvante, il lui reste quelques séquelles dont une légère paralysie à la mâchoire. L’artiste a sort en 2016 l'album Renaissance, où il s’accompagne à la guitare ou au piano pour exprimer l'espoir et l'amitié.