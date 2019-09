La poésie des chansons de Claude Nougaro plane toujours sur la Ville Rose

Ce 9 septembre, Claude Nougaro aurait eu 90 ans. L’empreinte qu’il a laissé sur Toulouse est encore prégnante et le poète Nougaro toujours bien présent dans le cœur des Toulousains.

Une plaque sur les bords de la Garonne qu’il aimait tant, un portrait géant sur un immeuble, une statue, une station de métro portant son nom et désormais une péniche-musée dédiée à sa mémoire, Claude Nougaro est à jamais indissociable de Toulouse. Le chanteur poète aurait eu 90 ans ce 9 septembre. France 3 est allé à la rencontre des habitants de la Ville Rose qui n’ont pas oublié Nougaro.

Ce lundi la station de métro qui porte son nom résonnait de ses plus belles chansons. Hommage du gestionnaire du réseau à une figure emblématique de la ville et l’un des chanteurs français les plus célèbres. Un nom, des mélodies, des textes qui résonnent toujours chez les Toulousains y compris les plus jeunes, certains nés après sa mort, mais qui connaissent ses chansons les plus célèbres.

La Maison Nougaro inaugurée

Cette journée d’hommage a été marquée par l’inauguration officielle de la Maison Nougaro, une péniche-musée en hommage au chanteur imaginée par sa fille Cécile et amarrée sur le canal du Midi. Ouverte depuis juillet dernier, elle offre une plongée dans l’univers de l’artiste, son enfance, ses premiers succès mais aussi ses blessures, à travers des photos de famille, des objets du quotidien.