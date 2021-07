Chanson française : découvrez cinq artistes entre références hexagonales et influences anglo-saxonnes

Oly Sancho, Stéphane Missri, Lise Cabaret... Découvrez cinq artistes qui sortent un album actuellement, et dont le style associe textes français et musique d’influence folk et rock.

On l’a vu à l’Eurovision avec Barbara Pravi, les jeunes artistes français s’inspirent indubitablement des grandes figures de la chanson francophone : Brel, Piaf, Barbara, Ferré… Mais certains conjuguent ces textes forts avec des musiques à couleur folk ou rock qui n’ont rien à envier à leurs homologues britanniques ou d’outre-Atlantique. Cinq exemples d’albums qui viennent de sortir.

1 Oly Sancho, "Ames éternelles" – 9 juin

On l’avait découvert il y a quelques années, et l’influence autant de Brel que de Dylan avait immédiatement sauté aux oreilles. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Oly Sancho a repris récemment The man in me du grand zim, en l’adaptant en français : L’homme en moi.

Son nouvel album Âmes éternelles reste dans cette ambiance folk-rock, mais avec des arrangements parfois un peu plus pop que sur ses opus précédents. Quant aux paroles, l’auteur-compositeur lorrain aime mélanger des portraits avec des aspects plus personnels.

J'aime bien quand les histoires se croisent dans une même chanson Oly Sancho

Ainsi Mikaela dépeint une femme forte, tandis le narrateur s'adresse à une autre fille fragilisée justement par une relation, et il a lui-même été "abandonné" par cette Mikaela.

"C'est un disque pour les femmes, la planète et nos âmes", confie Oly Sancho qui joue de tous les instruments sur cet album autoproduit, paru le 9 juin.

Toutes les infos sur son site ou sa page Facebook.

2 Stéphane Missri, "Vogue la galère" – 18 juin

Stéphane Missri est sans doute le seul musicien français à avoir joué des titres du célèbre Bill Monroe à l’Ohio Bluegrass Festival. Et ses propres compositions sont teintées de ce style typiquement américain. Banjo, guitare, mandoline et violon accompagnent des textes quelque part entre Graeme Allwright et Hughes Aufray.

Vogue la galère est le premier album de Stéphane Missri sous son nom seul, mais le musicien a eu un parcours extrêmement riche depuis plus 30 ans. Il a joué avec, entre autres, It's a Beautiful Day, Country Road Bluegrass Band, Deadicace Grateful Dead, Geraint Watkins… des pointures de la musique nord-américaine ou du rock psychédélique. Et forcément toutes ses influences se trouvent dans ses chansons, à la différence qu’elles sont en français. Un cocktail qui fait sens pour ce troubadour basé à Saint-Nom-la-Bretèche mais dont la musique évoque la route 66 ou le festival de Woodstock.

L’album de Missri et sorti le 18 juin chez Juste Une Trace – Socadisc.

Les infos sur son site ou sa page Facebook

3 Lise Cabaret, "Delirium passionnel" – 25 juin

Une gouaille parisienne qui pourrait faire penser à Renaud ou Thiéfaine, et des musiques qui oscillent entre rock et folk. On parle souvent de chanson française à texte, plus rarement de rock à texte. C’est pourtant bien l’alchimie entre ces deux univers qui se dégage des chansons de Lise cabaret. Pour son nouvel album Delirium passionnel, le single Paris merveille offre un clin d’œil au Paris s’éveille de Dutronc, mais dans une ambiance plus sombre, liée au contexte actuel. La légèreté des sixties a fait place à un réalisme assumé, mais qui ne baisse pas les bras pour autant.

Les arrangements avec le guitariste David Stygmate et Patrick Lemarchand à la batterie naviguent entre ballades et blues-rock. Mais Lise Cabaret s’accompagne aussi parfois seul à la guitare, et l’énergie est toujours là.

Après un EP, un live et un premier album studio en 2018, Delirium passionnel est le quatrième disque de Lise Cabaret. Autoproduit, il est sorti le 25 juin.

Toutes les infos sur son site ou sa page facebook

4 Damien Jourdan,"Moulin rousse" – 25 juin

La couleur s’annonce clairement électrique sur le nouvel album de Damien Jourdan. Dès le premier titre, J'ai dessaoulé le long du trajet, on est plongé à la fois dans un son et une énergie rock, mais avec des paroles teintées de mélancolie.

Après Orchidées en 2011, réalisé par Nicolas Repac, et Je regarde le ciel en 2017 réalisé par Pierrejean Gaucher, le Drômois Damien Jourdan a conçu ce nouveau projet discographique avec les musiciens qui l'accompagnent sur scène. "Moulin Rousse est le nom du lieu où ont été enregistrées les bases de ces nouvelles chansons, explique-t-il. J'entendais ce nom dans mon entourage depuis quelques temps et je m'y suis senti appelé. C'est aussi un lieu de culture et de création, de rencontres, d'ateliers, rural (Drôme), en dehors des circuits conventionnels".

Moulin rousse est sorti le 25 juin chez Fat Tuesday Recordings / Inouie Distribution.

Toutes les infos de Damien Jourdan sur son site ou sa page Facebook .

5 Etienne Belin, "Obsidienne" - 4 juin

Une voix envoûtante, des guitares cristallines, acoustiques ou électriques, des mélodies ciselées… l’univers musical d’Etienne Belin n’a rien à envier aux têtes d’affiches de la pop et du rock anglo-saxon. Et les riffs accrocheurs subliment des textes poétiques inspirés, comme par exemple le très beau titre Blanche qui ouvre l'album.

Etienne Belin est également comédien et a composé la musique de deux pièces de théâtre, tout en jouant dans La Fabrique, un mélange de comédie musicale et théâtre clownesque inspiré des Deschiens, Jacques Tati, Jerry Lewis et Charlie Chaplin. Jonglant entre tournées théâtrales et concerts, cet auteur-compositeur-interprète se produit parfois avec des musiciens rencontrés lors de scènes ouvertes, ou au contraire seul accompagné par sa guitare et son harmonica. Mais même en mode acoustique épuré, ses chansons ne perdent pas de leur intensité.

L’album Obsidienne est sorti le 4 juin.

Toutes les infos d'Etienne Belin sur son site ou sa page Facebook.