"Ces soirées-là" de Yannick et "Oops!... I Did it Again" de Britney Spears : retour sur la bande son de l'été 2000

Le but de l’an 2000 n’a pas eu lieu, mais côté musique, surprise ! Le tube de l’été est une reprise. Cette année-là, la France passe aux 35 heures, les Bleus gagnent l’Euro de foot, mais le crash du Concorde jette un voile noir sur l’été. Le tube de l’été, Ces soirées-là, signé Yannick est une reprise du tube de Claude François Cette année-là. Mais rien ne prédestinait ce jeune parisien de 21 ans monter au sommet des hits parades.



Une reprise disco-rap de Claude François

Membre d’un collectif de rappeur, Yannick cherche à voler de ses propres ailes. "Je cherchais à écrire une musique sur la fête, mais je n’avais pas la musique appropriée. Puis dans une soirée, j’ai entendu 'Cette année-là' de Claude-François", explique Yannick en 2001. Il en fait un titre disco-rap. Il change les paroles, ajoute des cuivres et des chœurs féminins. Le disque s’écoule à 1,5 millions d’exemplaires. Dix fois plus que le 45 tours de Claude François.

2000 est aussi l'été de la confirmation pour la jeune pop star que l'Almérique a vu grandir à la télé. Avec Oops!... I Did it Again, Britney Spears a troqué sa tenue d'écolière pour une combinaison en latex rouge et part l'assaut à d'autres publics. Aussitôt le phénomène conquiert le monde avec des titres qu'on oublie pas, calibrés à l'extrême et de manière scientifique par la chanteuse, qui inspirera sûrement ses futures collègues, Katy Perry, Rihanna ou Taylor Swift.

