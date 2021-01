L'ancienne candidate de la Star Academy, Anne-Laure Sibon prépare un nouvel album dans son studio du Tarn

La chanteuse Anne-Laure Sibon a profité du confinement pour composer et enregistrer son nouvel album chez elle à Lavernière, dans le Tarn. Un plaisir créatif parfaitement intact. "Il y a quelque chose de magique dans la création, c'est que tu ne sais pas où tu vas et petit à petit en quelques heures tu trouves une chanson super", confie-t-elle.

De la Star Ac' à la Tarn académie

C'est en 2002 que le public, fan de l'émission Star Academy, découvre Anne-Laure Sibon. Alors âgée de 19 ans, elle interprète avec joie et enthousiasme les titres des Rita Mitsouko ou de Bandolero. "Je suis super fière d'avoir fait la 'Star Ac', je ne cherche pas à m'en décoller, ça fait partie de moi, les gens se souviennent de moi, c'est une belle histoire, donc il ne faut surtout pas cracher dans la soupe", assure-t-elle. Anne-Laure Sibon reste onze semaines au Château et participe ensuite à la tournée Star’Ac. Dans le même temps, elle sort deux albums en 2011 et 2012 et un EP en 2014 intitulé Fin de l'histoire.

La chanteuse devait repartir en tournée pour fêter les 20 ans de la Star Ac', avec les candidats historiques du programme, mais à cause du covid tout est annulé. Elle trouve alors refuge dans son studio du Tarn où elle enregistre et mixe son nouvel album. Sept ans après, elle retrouve le plaisir de composer. "J'avais du temps, et je me suis mise à produire une chanson, puis deux et trois et maintenant l'album est quasiment terminé, c'est une aubaine en fait !", se réjouit-elle.

Avec ce quatrième album, prévu pour juin, Anne-Laure compte bien remonter sur scène. D'ici là, la tarnaise d'adoption recherche le label qui relancera sa carrière pour de bon.