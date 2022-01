Johnny Hallyday : la chanson inédite "Le Spécialiste" dévoilée

C'est une surprise pour les fans. Un titre inédit de Johnny Hallyday encore jamais exploité a fait son apparition : Le Spécialiste va être intégré à une réédition de l'album Vie qui date de 1970.



Les cinéphiles avertis savent sans doute que le chanteur, disparu le 5 décembre 2017, a tourné en 1969 un western qui n'est pas franchement resté dans les annales. Et sa musique non plus car elle était restée oubliée, jusqu'à ces derniers jours. Dans ce film Le Spécialiste signé Sergio Corbucci, on peut découvrir Johnny Hallyday dans le rôle-titre : celui d'un pistolero voulant venger son frère. C'est dans ce cadre-là qu'il enregistre cette chanson du même nom.

"Comme un vautour, il plane. Noir comme un soutane. Sans ami, toujours seul. Triste comme un linceul... On l'appelle le spécialiste. La mort est son métier" chante Johnny. Les paroles sont de Georges Aber, le même qui avait écrit Noir c'est noir. Mais, à l'époque, la production ne garde finalement que la version instrumentale pour le film. Les bandes avec la voix de l'"idole des jeunes" dormaient depuis chez Universal.

Les voilà donc exhumées plus de cinquante ans après pour rejoindre quelques versions alternatives de titres déjà connus, le tout adossé à la réédition de cet album Vie. Il comporte quatre CD dont l'album original ainsi qu'un enregistrement d'un concert de 1970 et des spots publicitaires.