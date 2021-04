Jérémy, candidat de The Voice 2021, réalise son premier clip sur ses terres aveyronnaises

Les habitants de Millau l'ont suivi lors de son passage dans The Voice en février dernier. Jérémy est de retour chez lui, en Aveyron, après son élimination lors de l'épreuve des "battles". Un échec qui ne l'a pas mis KO, bien au contraire. Il vient d'entamer le tournage de son premier clip.

"Petit Jérémy, c'est un petit diamant plein d'émotions". Ces mots sont ceux du chanteur Vianney qui n'a pas caché son admiration lors de la prestation du jeune talent sur le plateau de The Voice. Un éclat que Jérémy souhait faire davantage briller sous le soleil de l'Aveyron, sa région d'origine. "Après la pression et la foule de Paris, je crois que je préfère la lumière d'ici. Et puis c'est ici que je suis né", confie-t-il alors qu'il chevauche joyeusement une vieille mobylette des années 80.

Un premier mini album

Le jeune auteur-compositeur, que l'on surnomme "Petit Jérémy" depuis son passage dans l'émission, voit désormais les choses en grand. Il vient tout juste de signer avec D. Week Prod, un label local avec lequel il enregistre sa première collection de chansons et son premier clip. "On a travaillé sur cinq morceaux pour ce premier EP et ce clip annonce clairement le début d'une histoire", rapporte Sébastien, alias La Graine de D. Week Prod.

Sur le tournage comme en studio, "Petit Jérémy" est comme à la maison et la production se réalise en toute simplicité. "Il amène quelque chose de vrai, sa musique, elle est comme lui", raconte M.A.D.S. de D. Week Prod.