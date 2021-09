Gauvain Sers et les Souchon père et fils encadrent la 50e session des rencontres d'Astaffort

Le chanteur Gauvain Sers est le parrain de cette édition des rencontres d'Astaffort, créées par Francis Cabrel, et qui permettent à des jeunes auteurs, compositeurs et chanteurs de se retrouver avec des professionnels pour perfectionner leur art. Alain Souchon et ses deux fils se produiront le 10 septembre pour le concert de clôture.

C'est un rendez-vous attendu par les jeunes et talentueux musiciens sélectionnés. Les rencontres d'Astaffort est un moment unique de création et de partage. C'est au coeur de ce village du Lot-et-Garonne que Francis Cabrel a imaginé ce concept en 1992. Ateliers d'écriture intensifs, stages et concerts rythment ces rencontres orchestrées par Voix du Sud.

Se voir, jouer ensemble, échanger. En cette fin d'été 2021, cela apparaît pour certains comme un privilège. Après une édition 2020 annulée pour cause de pandémie, les jeunes artistes sélectionnés pour ces rencontres savourent ce moment, sous l'oeil bienveillant de leur parrain, le chanteur Gauvain Sers, qui s'est produit en concert acoustique vendredi 3 septembre. "Je suis là pour leur donner un regard extérieur" dit-il tout en écoutant les jeunes musiciens en pleine création.

Échanges et création

Un peu plus loin, Tioma, un autre jeune musicien sélectionné parmi plus de 80 candidats. Originaire des Landes, il vient de signer sur le label de Big Flo et Oli. Les deux rappeurs toulousains ont été les premiers à repérer le musicien de 22 ans. Il prépare son premier projet, un mélange de variété, de pop et de slam et a dévoilé ce été son premier single, Dans dix ans.

"Je viens surtout chercher des échanges et c'est bien de se sentir accompagné après la période de covid où j'ai beaucoup écrit seul" explique le jeune artiste. Après ses longues journées de travail et d'échanges, place au live. Le 10 septembre les stagiaires partageront la scène avec Alain Souchon et ses fils pour une belle soirée de musique et de culture.