Mort de Françoise Hardy : elle "fait partie de ces quelques icones françaises qui traversent le XXe siècle", salue le journaliste Bertrand Dicale

"Elle fait partie de ces quelques icones françaises qui traversent le XXe siècle", a salué mardi sur franceinfo le journaliste Bertrand Dicale, après la mort de Françoise Hardy à l'âge de 80 ans.

"Coco Chanel, Juliette Gréco, Françoise Hardy, sont des femmes qui ont été à la fois des artistes mais aussi des modèles pour des millions de femmes et des milliers d'artistes", souligne Bertrand Dicale. Elle est "l'équivalent de David Bowie."

"Elle incarne quelque chose qui est éternel"

Pour le journaliste de franceinfo, avec François Hardy, "on n'est pas dans la nostalgie des années yéyé, on n'est pas dans la nostalgie des années 1960, on est dans une artiste actuelle. Comme David Bowie, comme Bob Dylan, comme les Rolling Stones, elle incarne quelque chose qui est éternel et qui dépasse de très loin l'expérience collective des yéyés français".

Bertrand Dicale salue encore "une autrice, compositrice, interprète", mais aussi "une icône de la mode" : "Elle a fait énormément pour l'élégance vestimentaire, pour le style, pour la classe." Le journaliste évoque sa "suprême élégance parisienne et un peu bourgeoise". Françoise Hardy a "cette silhouette et cette manière d'affronter la vie avec une immense poésie, une immense franchise".

Bertrand Dicale évoque les textes des chansons "que lui ont inspiré son mariage, son union extrêmement douloureuse avec Jacques Dutronc". Elle a "pendant toute sa vie le sentiment de ne pas être assez aimée, d'aimer beaucoup plus que lui il n'aime", explique le journaliste. Selon lui, quand on met "bout-à-bout" les textes, "c'est dramatique, tragique, mais elle le dit avec une noblesse, une élégance, un charme, une poésie et une légèreté qui sont non seulement des œuvres pop, mais qui sont aussi une leçon de vie".

"Pendant des décennies encore, on va la prendre pour une de ces poètes qui aident à vivre", ajoute encore Bertrand Dicale.