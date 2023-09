Le nouveau single de Francis Cabrel, "Un morceau de Sicre", sortira le 13 octobre

Dans cet opus, édité au format vinyle 45 tours disponible en précommande, Francis Cabrel rend hommage à la ville de Toulouse et au musicien occitan Claude Sicre.

L'album Un morceau de Sicre est un projet qui "tenait particulièrement à cœur" à Francis Cabrel : composer une chanson comme un hymne à sa ville, à sa région. Au-delà de l'aspect musical, le chanteur a peint la pochette, fait le storyboard du clip et l'a produit. Ce vinyle 45 T est un collector numéroté, produit en précommande et disponible le 13 octobre 2023. Edité à compte d’auteur, il est publié par Baboo Music, le petit label que le chanteur a fondé en famille, dans son village d’Astaffort (47), rapporte le journal Sud-Ouest qui a annoncé la sortie de l'opus.

Toulouse, la ville des "premières chansons" de Cabrel

Ce single est intitulé Un morceau de Sicre en référence à Claude Sicre, un des pionniers de la défense et de la reconnaissance de la culture occitane, connu aussi en tant que membre des Fabulous Trobadors. C'est "un morceau de Sicre donc de positivité, de bienveillance, d'humour, d'érudition, tout ça dans ton café noir… Une journée toulousaine commence. C'est un hommage à cette ville d'importance pour moi. Entre la rue Caraman et la rue Matabiau, j'y ai chanté et enregistré mes premières chansons", précise le chanteur sur le site de précommande de l'album.

"Quantité de personnages auraient pu et dû figurer dans le refrain mais faute de place, je les remercie ici et notamment Richard et Daniel Seff, Jean-Pierre Mader, Michel Art Mengo, Émile, Images et Gold confondus, tous ceux qui ont porté la chanson toulousaine au sommet derrière le grand Claude que tout le monde poursuit", ajoute-t-il encore.