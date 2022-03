Florent Pagny, Zazie, Indochine... France Télévisions, Radio France et la Croix-Rouge se mobilisent en musique pour l'Ukraine

En plus des soirées de soutien à l'Ukraine organisée vendredi par France Musique et France Culture, un grand concert d'artistes issus de la chanson et du classique se tiendra mardi soir, avec Florent Pagny, Zazie, Indochine et la pianiste franco-géorgienne Khatia Buniatishvili, entre autres. Un partenariat France Télévisions, Radio France et la Croix-Rouge.

France Télévisions et Radio France organisent mardi soir, 8 mars, un grand concert de soutien à l'Ukraine, en partenariat avec la Croix-Rouge, point d'orgue d'une semaine de mobilisation du service public en faveur des populations touchées par l'invasion russe, sur place et dans les pays limitrophes.



Indochine, Florent Pagny (malgré le traitement contre le cancer qui l'a contraint à annuler sa tournée), Zazie ou encore Clara Luciani participeront à l'événement, diffusé sur France 2 et France Inter, en direct depuis la Maison de la Radio et de la Musique, à partir de 21h10. La pianiste franco-géorgienne Khatia Buniatishvili et les chanteurs Pascal Obispo, Julien Clerc, Carla Bruni, Jane Birkin, Angélique Kidjo ou encore Barbara Pravi ont également répondu présents, parmi une pléiade d'artistes issues de la variété et du classique.

"Répondre concrètement à l'urgence humanitaire"

Les Français pourront ainsi "répondre concrètement à l'urgence humanitaire, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine, à travers des dons à la Croix-Rouge française", précisent les deux groupes publics dans un communiqué. Présentée par Leïla Kaddour et Nagui, cette grande soirée "pour la paix avec les formations musicales de Radio France, l'Orchestre National de France, Le Chœur et la Maîtrise de Radio France", sera également retransmise sur TV5 Monde.



Elle s'inscrit dans le cadre d'une semaine spéciale de solidarité du service public, qui bouscule ses grilles et relaie les appels aux dons de la Croix-Rouge. Outre de nombreuses éditions spéciales consacrées au conflit en cours depuis le 24 février, ses antennes mettront la culture "au diapason de cet élan de solidarité" comme lors des Victoires de la musique classique mercredi sur France 3 et France Musique, où sera interprété l'hymne ukrainien.

"Veillée de lectures, de musiques" sur France Culture, concert sur France Musique

Ce vendredi soir, France Culture diffuse notamment, de 20H à 1H30, une "veillée de lectures, de musique et d'interventions organisée par le directeur du Théâtre national de Strasbourg, Stanislas Nordey, avec plus de 60 comédiens, artistes et personnalités de la culture". Présentée par Arnaud Laporte et Claire Chazal, cette soirée est retransmise en simultanée sur Culturebox, en direct et en public de Chaillot-Théâtre national de la Danse. France Musique propose dès 20H un concert au Studio 104 de Radio France "réunissant des artistes ukrainiens, russes et français du classique au jazz, en passant par le chant et la musique traditionnelle", tandis que Fip et France Bleu se mettent à diffuser des morceaux d'artistes ukrainiens.