Eurovision : Tom Leeb dévoile le titre qui représentera la chanson française à Rotterdam

Le 16 mai, Tom Leeb sera le visage de la France. C'est avec son titre "The Best in Me" ("Le meilleur de moi"), dévoilé au pied de la tour Eiffel, dimanche 16 février, qu'il défendra à Rotterdam (Pays-Bas) la chanson française. Une chanson d'amour pop-rock, avec couplets en français et refrain en anglais, pour mieux séduire le jury européen.

La France n'a pas remporté la compétition depuis 43 ans

Avant d'être chanteur, Tom Leeb, 30 ans, était comédien. Il a débuté aux côtés de son père, l'humoriste Michel Leeb. Il croit beaucoup en sa chanson composée par un trio de Suédois déjà récompensé à l'Eurovision. À trois mois du concours, il n'a qu'une idée en tête. "L'envie de faire bien, de se dépasser, de voir cette opportunité comme un challenge. Il y a plusieurs émotions en une seule minute", explique le chanteur. La France n'a plus remporté la compétition depuis le sacre de Marie Myriam, en 1977. Tom Leeb rêve de lui succéder, et il devra faire mieux que Bilal Hassani, qui avait fini 14e l'an dernier.

