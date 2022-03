Découvrez le clip de Renaud "Si tu me payes un verre", en prélude à son nouvel album promis pour le mois de mai

Le prochain album de Renaud approche à grands pas. Annnoncé pour le 6 mai, Métèque est composé de treize reprises de chansons du répertoire français qu’il aurait rêvé d’écrire et composer. L’auteur de Mistral Gagnant, qui fêtera ses 70 ans le 11 mai, y revisite des titres de Georges Brassens, Françoise Hardy, Jacques Higelin, Jean Ferrat ou encore Georges Moustaki.

Une reprise de Serge Reggiani pour ouvrir le bal

Premier single à partir en éclaireur, Si tu me payes un verre de Serge Reggiani (écrit par Pierre Dimey et composé par Chris Carol en 1975), vient de sortir ce jeudi 31 mars. Aussi dépouillée que l’originale, cette reprise en piano-voix est juste escortée de quelques cordes et d'un accordéon discret. Quant à sa voix cassée, elle semble aller mieux, libérée du rythme effréné de la tabagie - Renaud serait passé de soixante cigarettes par jour à quinze.



La reprise est accompagnée d’un clip, dans lequel Renaud chante dans un café qui ressemble fort à son ancien QG parisien, La Closerie des Lilas, assis face à son grand copain l'acteur Jean-Paul Rouve, comme si les paroles s’adressaient à lui.



Une chanson en forme de clin d'oeil pour Renaud, qui assure être sobre

Les paroles de Si tu me payes un verre, disent notamment : "Si tu me payes un verre, on ira jusqu'au bout / Tu seras mon ami au moins quelques secondes / Nous referons le monde, oscillants mais debout / Heureux de découvrir que si la terre est ronde / On est aussi ronds qu'elle et qu'on s'en porte bien".



Un drôle de clin d’œil pour Renaud, qui a longtemps sombré dans l’alcool, abîmant sa santé et inquiétant ses proches et ses admirateurs. Dans sa dernière interview en date, accordée en septembre au journal Le Parisien, Renaud affirmait avoir "arrêté définitivement l’alcool" et être "un homme neuf".



Son dernier album, Les Mômes et les enfants d’abord ! remonte à novembre 2019. Depuis, le chanteur a sorti un single autour de la crise du coronavirus, Corona Song, avant d'apparaître en invité fin 2021 dans la chanson Chez les Corses de Bénabar. Quant à la scène, il semble y avoir renoncé. "Non, je suis à la retraite. Je ferai un minimum de promo, c'est tout", disait-il en septembre au Parisien.