Découvrez "La Prisonnière", un titre inédit de France Gall, cinquante ans après son enregistrement

Six ans après la mort de France Gall en 2018, un inédit de la chanteuse, La Prisonnière, est à découvrir vendredi 25 octobre 2024 sur les plateformes d'écoute, cinquante ans après son enregistrement.

"Le bonheur est là qui vient et qui s'en va, il faut marcher vers lui et marcher tout droit. Il faut faire ce qu'il faut faire, ce que tu dois. Mais si on te montre du doigt, si tu ne fais pas le bon choix, ce n'est plus la peine de revenir chez moi", chante France Gall.

Gravé en 1974, le titre La Prisonnière, écrit et composé par Michel Berger – qui fait également les chœurs – date de l'époque où la chanteuse, âgée de 27 ans, venait d'entamer une relation amoureuse avec lui, puis une collaboration artistique parmi les plus prolifiques de l'histoire de la chanson française, à l'origine de chansons éternelles comme La Déclaration d'amour (1974), Résiste (1981) ou Évidement (1988).