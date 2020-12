De The Voice aux NRJ Music Awards, le jeune Lyonnais Alliel prépare son premier album

Plus de 6 millions de vues sur Youtube avec Encore, son premier single. Une nomination aux NRJ Music Awards 2020. Alliel, 29 ans, ne compte pas en rester là. Il travaille sur un album qui devrait sortir début 2021.

Le public a découvert Alliel en 2018 dans l’émission The Voice. Le jeune homme avait réussi à intégrer la 7e saison de ce télé-crochet grâce à une belle interprétation du titre Je m’en vais de Vianney. Sa participation sera de courte durée mais son enthousiasme pour faire carrière dans la musique reste intact. En mars 2019, il sort son premier titre nommé Encore, écrit par Tom Ace. Ce single, qui mêle plusieurs influences (jazz, R&B, pop et soul) fait un tabac sur les plateformes vidéo. Un deuxième titre, Ce qui nous rend fou, est sorti cet été.

Son amour pour la musique lui a été transmis par sa maman, chanteuse professionnelle connue au sein de la communauté juive. "Il a été bercé par toutes mes influences depuis son plus jeune âge. Il a hérité de cet amour de la musique et du chant", se réjouit Patricia. Aujourd’hui, Alliel travaille sur de nouveaux rythmes, avec son compositeur et ami Brahim.