Concerts de Mylène Farmer : on vous explique la "stratégie de la tente", utilisée par les fans pour être aux premières loges

Mylène Farmer est en concert les 27 et 28 septembre et 1er octobre au Stade de France, et comme toujours, c'est un événement. Des dizaines de fans campent pour avoir une bonne place pour voir le show, et pour s'en assurer, il opte pour différentes versions de la "stratégie de la tente".

Article rédigé par franceinfo - Laure Weise France Télévisions

Temps de lecture : 2 min