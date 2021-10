Centenaire de la naissance de Brassens : un album de reprises signé François Morel et Yolande Moreau

À l'approche du centenaire de la naissance de Georges Brassens, ce 22 octobre 2021, les projets autour de l'oeuvre du chanteur se multiplient. Dans l'album "Brassens dans le texte", les deux comédiens et vieux complices François Morel et Yolande Moreau livrent des interprétations sensibles de l'artiste.

Dans les années 1990, ils formaient le duo culte des Deschiens au théâtre et dans la série de Canal +. Aujourd'hui, Yolande Moreau et François Morel se retrouvent pour rendre hommage à Georges Brassens, dont le centenaire de la naissance sera célébré le 22 octobre 2021. Les deux comédiens sont rassemblés sur l'album Brassens dans le texte, l'un des projets les plus originaux proposés à l'occasion de cet événement et par lequel ils livrent une relecture sensible de l'artiste.

Pourtant à l'origine, ce projet n'était pas une évidence pour François Morel. "Moi, je trouve que je ne sers à rien, je n'ai rien à apporter à Georges Brassens parce que Brassens se suffit à lui-même", explique le comédien. Ce projet à l'origine parlé s'est ensuite paré de musique, tricotée par le compositeur Antoine Sahler, un ami proche de François Morel. Puis rapidement Yolande Moreau est entrée dans la danse. "Bien sûr que j'avais dans l'oreille la plupart des chansons", raconte l'actrice.

"Je les ai redécouvertes. Quelle écriture magnifique ! Je ne le vois pas comme des reprises, souvent j'ai horreur de ça, j'aime bien quand on s'approprie les choses." Yolande Moreau à franceinfo

Plus que des retrouvailles avec une amie de trente ans, cet album reste pour François Morel un hommage à un artiste qu'il admire depuis cinquante ans. "Brassens, c'est vraiment le poète des humbles, c'est sous-tendu à la fois par beaucoup d'humour et par une colère contre la société. Cela continue à me parler", confie-t-il. Bientôt quarante ans après sa mort, c'est aussi le signe que Brassens continue de parler à beaucoup de monde.