Au coeur de sa tournée "Mon Totem", Yves Jamait enchante ses fans à l'Olympia

Yves Jamait est en tournée avec son album "Mon Totem" sorti en 2018. Il a rempli l'Olympia le 5 novembre.

En ce 5 novembre 2019, c'était la deuxième fois qu'Yves Jamait voyait son nom affiché en grandes lettres rouges au fronton de l'Olympia. En tournée avec son nouvel album Mon Totem, le chanteur bourguignon a encore ravi ses fans dans la salle mythique qui affichait complet.

Il semble bien loin le temps où Yves Jamait donnait son premier concert "dans une petite salle pourrie" (sic) comme le rappelle une fan de la première heure dans la file d'attente. Certes le chanteur est encore loin des 31 concerts donnés par Bécaud en ces murs, mais pour son deuxième concert, il occupe la scène de toute son énergie, de "toute sa présence". Il est tellement à l'aise qu'il a installé une table de bistrot avec une bonne bouteille dessus comme dans sa chanson Au bar de l'Univers ... Le public est prêt à déguster son nouvel album.

Yves Jamait

Son premier Olympia remonte déjà à 2006 et depuis le Bourguignon a commis cinq albums. Son deuxième passage ici, il le savoure et le partage : "Avec les musiciens c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ça fait deux tournées qu'on fait ensemble et aucun d'eux (techniciens ou musiciens) n'avait jamais joué à l'Olympia. C'est l'occasion d'un cadeau au public et à nous."

Yves Jamait

Au moment de revenir sur scène pour le rappel Yves Jamait a du mal à exprimer ce qu'il ressent : "C'est une espèce de plénitude... mais bon ça c'est perso" dit-il pudiquement. L'album de la tournée Autour de mon Totem est sorti le 1er novembre.

Le prochain rendez-vous avec les fans ce sera le 30 novembre prochain "à la maison", au Zénith de Dijon.