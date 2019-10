VIDEO. Angèle sort une nouvelle chanson : écoutez "Perdus"

La jeune chanteuse belge revient avec une jolie chanson d'amour un peu douloureuse qui sent le vécu.

La jeune chanteuse belge Angèle, dont le premier album Brol sorti il y a un an est déjà disque de diamant (500.000 ventes), est de retour avec Perdus, une chanson d'amour plus variété que pop, sur laquelle elle pousse sa voix et semble faire le constat désolé de son couple brisé.



"On perd notre temps à se perdre tout le temps /Loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira/ Perdus, tous ces gens m'avaient prévenue", chante Angèle sur Perdus, une chanson qui sent le vécu, dévoilée sur Colors Show, la plateforme musicale qui met en scène les jeunes talents de façon minimaliste, comme en studio.







L'album "Brol, la suite", attendu le 8 novembre

Les stars aussi ont du chagrin. Et le succès est un poison sans égal. Angèle, à qui tout sourit depuis ses débuts fulgurants dans la chanson il y a deux ans, a perdu quelques plumes en chemin. Et en particulier le couple magnifique qu'elle formait avec le danseur et chorégraphe Léo Walk.



"Ces derniers mois j'ai flanché sans prendre la mesure de ce qui m'arrivait", chante encore Angèle sur Perdus. "Et c'est arrivé, sans le voir venir, notoriété oblige, j'y prends du plaisir même si j'y perds ma liberté, vouloir trop réussir, la pression du succès".



Cette chanson annonce Brol, la suite, la réédition de l'album Brol augmenté de sept nouveaux morceaux, promis pour le 8 novembre.



La tournée d'Angèle se poursuit avec une série de Zénith à Paris les 29, 30 novembre et 1er décembre (les trois dates sont complètes), mais aussi avec deux dates à l'AccorHotel Arena (Bercy) de Paris les 18 (complet) et 19 février 2020.