Aldebert met le feu au Théâtre de la Mer de Sète avec deux concerts au profit des enfants malades

Espiègle, tendre, engagé, drôle, les adjectifs ne manquent pour définir le chanteur Aldbert. A cette liste (non exhaustive), on peut ajouter sans conteste, généreux.

Invité par l'association Astrid-MRPCI, qui intervient auprès des familles d'enfants atteints de maladies rares cardio-pulmonaires infantiles, le musicien a offert deux concerts au théâtre de la mer de Sète. Un bonheur pour les 2300 fans venus assister au spectacle. Comme à son habitude, le chanteur bisontin a conquis le cœur des enfants et des parents. "C'est le bonus de venir en vacances, de faire un concert d'Aldebert et de participer à la bonne cause", se réjouit une mère de famille.

France 3 Languedoc-Roussillon / I. Bris / Y. Le Teurnier / P. Zanibelli / B. Rouch

Solidaire pour Astrid

L'association Astrid - Maladies Rares Cardio-Pulmonaires Infantiles (M.R.C.P.I.) a été créée en 2010 par Xavier Giner suite au décès de sa petite fille de trois ans atteinte d'une maladie au poumon. Cette association a pour objet d'organiser des manifestations en vue de favoriser la recherche, le soutien aux familles des enfants malades et d'informer le public sur les différentes maladies pulmonaires infantiles.

Les actions ont pour but de récolter des fonds pour adoucir le quotidien des enfants hospitalisés au service pédiatrique du CHU de Montpellier. "Il faut essayer de les sortir de là, leur permettre d'avoir des fenêtres de bonheur et donc on s'exerce à leur donner ça et on s'exerce à rendre le service plus chaleureux ainsi que pour le personnel", explique Xavier Giner, fondateur et président de l'association Astrid MRCPI.

Une partie des recettes du concert d'Aldebert sera reversée à l'association Astrid. "Quand on peut se mobiliser on le fait. On soutient les associations qui touchent aux enfants malades", assure le chanteur à France3 lors d'une interview avant le concert. Grâce à ces deux concerts, l'association devrait récolter au moins 3000 euros.

Les merveilles de l'enfance

Depuis plus de dix ans, Aldebert aborde tous les thèmes liés à l'enfance sans censure. L'homoparentalité, la mort, l'environnement, la maltraitance animale, la peur du noir, l'école, des thèmes pas toujours consensuels qu'il met en musique avec intelligence et humour. "Je n'ai pas du tout envie de redevenir enfant, ni de recommencer l'histoire, je suis très content d'être adulte, mais j'aime garder des choses de l'enfance, des valeurs de l'enfance, l'énergie, l'enthousiasme, la curiosité", assure-t-il.

La quatrième opus des Enfantillages, sorti en août 2021, tourne déjà en boucle dans les voitures des familles, car avec ses paroles bien léchées et ses mélodies plutôt rock, Aldebert met tout le monde d'accord. À tel point que ses albums et ses concerts survitaminés se partagent toutes générations confondues : enfants, parents et grands-parents.

Aldebert part en grande tournée avec ses Enfantillages 4 dès l'automne 2022