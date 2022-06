Alain Souchon et ses deux fils fêtent en chanson les dix ans du Louvre-Lens

Tout le week-end, le musée a célébré son dixième anniversaire avec en clôture des concerts gratuits de toute la famille Souchon dans le parc et à l'intérieur du site.

Le musée du Louvre-Lens fête ses dix ans. Et s'il y a un artiste qui a dix ans depuis des années, c'est bien Alain Souchon. Ce samedi 5 juin 2022, le chanteur est donc venu célébrer avec ses deux fils, Pierre et Ours, cet anniversaire devant 3 000 spectateurs conquis. "J'adore toutes ses chansons", se réjouit une spectatrice.

Fêter les dix ans en chanson et en famille

Il vient tout juste de fêter ses 78 ans, mais lorsqu'il monte sur scène, Alain Souchon a toujours une âme d'enfant. Pour célébrer le dixième anniversaire du Louvre-Lens, le chanteur a égrené ses plus grands tubes entre mélodies poétiques et textes engagés repris en chœur par le public. Carrément méchant, Foule Sentimentale et bien sûr LA chanson qui colle au fait du jour, J'ai dix ans.

Malgré la pluie, l'ambiance dans le parc était au zénith pour applaudir le musicien qui n'a rien perdu de son humour. Il tacle au détour son ami de toujours, Laurent Voulzy, échange avec les spectateurs en toute simplicité et n'oublie pas de rendre hommage au Nord avec la chanson Presque qui évoque la grand place de Lille ou encore Le Baiser qui prend pour décor les plages de Malo-les-Bains. "J'ai beaucoup de famille qui vient de la région, j'adore le Nord, l'ambiance et les gens sont particulièrement chaleureux, tout le monde le dit", confie l'artiste.

La veille, Ours et Pierre, ses deux fils musiciens ont offert chacun un concert gratuit dans le parc et sur la scène du musée. "C'était la première fois que je les voyais tous les deux dans la même soirée interpréter leurs chansons qui sont sensibles et belles, ça m'a beaucoup ému", confie Alain Souchon.

Alain, Ours et Pierre Souchon célèbrent les dix ans du Louvre-Lens (PHOTOPQR/VOIX DU NORD/MAXPPP)

"Un musée extraordinaire"

À l'occasion de son concert dans le parc, Alain Souchon a pu visiter la galerie du temps qui constitue le cœur du Louvre‐Lens. Elle présente plus de 200 chefs‐d’œuvre issus des collections du Louvre, dans un espace spectaculaire de 3000 m², et propose un parcours inédit à travers l’histoire de l’art. "Ils ont fait un endroit extraordinairement beau dans sa présentation et dans ce qu'il y a à l'intérieur, la collection est extraordinaire", s'enthousiasme le musicien.

Ce matin, @marie_lavandier faisait visiter la Galerie du temps à #AlainSouchon venu célébrer avec ses deux fils, Pierre et Ours, le 10ème anniversaire du Louvre-Lens en musique #jai10ans #anniversaire pic.twitter.com/b7U2FKlM2Y — Louvre-Lens (@MuseeLouvreLens) June 5, 2022

Dix ans d'expositions au Louvre-Lens

Inauguré en décembre 2012, le musée du Louvre-Lens est à la fois un symbole fort de la décentralisation culturelle et marque l'héritage du bassin minier de la région Nord-Pas-de-Calais. Bâti sur un ancien carreau de mine, il accueille chaque année deux expositions temporaires mettant en perspective une époque, un artiste, une civilisation ou encore des thèmes transversaux à l’histoire de l’art.

Véritable cité culturelle, le Louvre-Lens est le 2e musée le plus fréquenté en région après le musée des Confluences à Lyon. Il accueille une moyenne de 450 000 visiteurs par an.

Les festivités pour l'anniversaire du Louvre-Lens vont continuer jusqu'au 4 décembre 2022.